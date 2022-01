Vecinos de Camino del Resero Norte reclaman mayor seguridad y denuncian usurpaciones

En la tarde de ayer, vecinos del barrio Camino del Resero Norte se convocaron en la zona de avenida La Plata y Ruta 188, donde reclamaron por más seguridad y denunciaron usurpaciones.

Con mucho malestar, además, los ciudadanos demandaron por mayor iluminación y cámaras, y enunciaron con preocupación distintos hechos de inseguridad que vivieron en el último tiempo.

En la reunión estuvo presente el secretario de Seguridad, Andrés Rosa, y jefes policiales, entre otros funcionarios. “Esto lo vamos a revertir entre todos y les propongo que nos volvamos a juntar en 15 días. Ustedes son los que nos tienen que marcar el paso”, dijo Rosa.

“Áreas intocables”

“Nos cansamos. Llegas a tu casa y no sabés con qué te encontrás. En dos minutos se te esfumó la vida. Qué vamos a esperar que le roben a un viejito y lo golpeen”, se cuestionó uno de los vecinos autoconvocado.

“Estamos cansados de que hayan áreas que son intocables y nosotros que somos laburantes, que nos tocó comprar un lote en el fondo, nos tengan que venir a molestar. Precisamos una respuesta”, manifestó.

“Si la Municipalidad tiene los medios podemos hacer una reunión y nosotros poner el dinero para poner las cámaras. Necesitamos un móvil para el barrio más grande de Junín”, sostuvo.

“No podemos espesar perder una vida porque después son lágrimas de cocodrilos. Si la semana que viene no tenemos respuestas, volveremos a reunirnos”, subrayó.

En la misma línea, una vecina expresó que “te da ganas de llorar. Es una impotencia que tenemos. No nos dejan salir si no le dan cigarro o algo de la cartera”.

“Me acaba de avisar un vecino que están limpiando un terreno para hacer un asentamiento. Hay que frenar eso porque si no se nos convierte el barrio en un basural”, afirmó

“Hace dos años que le pedimos a Petrecca que venga la barrio a escucharnos. Vino a entregar pan dulce el 23 de diciembre”, subrayó.

“Los chorros están muy cómodos”

Por último, un cuarto vecino explicó: “Me gustaría que vengan rápido cuando haya hechos de inseguridad y no en cuatro horas como le pasó a la vecina”.

“Yo nací en este barrio y me tocó vivir la mejor de las infancias. Y lo que está pasando ahora es una cagada. No quiero que cualquiera nos cague la vida. Nos están poniendo malos y los chorros están muy cómodos. A mí me robaron dos veces ya”, señaló.

“Esto se soluciona con iluminación, cámaras y más móviles”, cerró.

“Les pido que hagan algo”

Luego fue el turno de otra ciudadana en tomar la palabra, quien solicitó: “Les pido que hagan algo. Ahora me entró una delincuente, me rompió todo y me llevó cosas mías. Nosotros también laburamos y tenemos una casa digna. Hoy estoy sin dormir porque la Científica vino de Chacabuco y tardó cuatro horas porque no hay más en Junín. Es una vergüenza. Hasta ahora tengo un desastre en mi casa, todo manoseado, no puedo dormir en mi cama porque está todo sucio”.

“Somos laburantes. Dejen de hacer plazas y pongan seguridad. Para qué voy a ir a una plaza, para que me afanen en mi casa. Estamos en 2022 y todavía seguimos con calles de tierra y tenemos pozo ciego”, apuntó.

“Yo tengo que pagar un terreno cuando todos los delincuentes están usurpando y ninguno trabaja y le siguen dando comida. A esa gente no le den agua o cloacas, desalojalos que ninguno paga un impuesto porque ustedes le dan todo de arriba”, concluyó.

