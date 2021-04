Femicidio en Los Toldos: una mujer fue asesinada y detuvieron a su pareja

En horas de la mañana de ayer, en un camino vecinal que conduce a la localidad de San Emilio, a tres kilómetros del casco urbano de Los Toldos, fue hallado el cadáver de Analía Maldonado, de 40 años, en medio de pastizales y semicarbonizado.

Por el hecho era intensamente buscado Samuel Llanos, pareja de la mujer y principal sospechoso de haberla asesinado, quien finalmente fue hallado en la tarde de ayer, en Luján, y quedó detenido, a disposición de la Justicia.

Según detallaron fuentes judiciales, Llanos había sido denunciado por una mujer por lesiones leves en octubre de 2010, por "hurto e infracción a la ley 12.659" en diciembre de 2012, por violencia de género en abril de 2012, en mayo de 2016 y en enero de 2017.

Analía Maldonado trabajaba en un salón de belleza. Llanos era fisicoculturista y, según pudo saber Democracia, durante 2011 se desempeñó en la cocina de un local gastronómico en nuestra ciudad.

Horas previas

Horas antes del hallazgo del cuerpo de Maldonado, los vecinos de Los Toldos se habían concentrado para pedir que se intensificara la búsqueda de la mujer y su pareja, ya que se desconocía el paradero de ambos desde la madrugada del domingo, luego de mantener una discusión en su domicilio, de calle Mariano Moreno al 700. Esa mañana, una testigo aseguró haber visto a Llanos retirarse solo del lugar.

Oportunamente, el padre de la mujer realizó la denuncia a las autoridades y se abrió la causa caratulada "Averiguación de paradero".

Llanos, según indicaron, se había desplazado en un vehículo Nissan de color blanco, dominio ITA 913, que fue visto salir de Los Toldos por la Ruta 65, en sentido Nueve de Julio.

Detención de Llanos

Tras una intensa búsqueda de varias horas, pasadas las 17 de ayer, el fiscal interviniente José Elias Alvite Galante y personal de la Dirección de Investigaciones detuvieron a Samuel Moisés LLanos, pareja de Maldonado, en el marco de la IPP 04-00-003734-21 que tramita por ante la UFIJ N° 3.

El hombre se encontraba en el hotel Victoria, de la ciudad de Luján, sito en Lavalle 151.

Allí mismo se procedió también al secuestro del rodado Nissan Tiida en el que se movilizaba.

Según fuentes judiciales, sería trasladado a la zona.

Denuncias de violencia

Antonella Coliqueo, exmujer de Llanos, con quien tiene una hija, contó que lo denunció en dos oportunidades por violencia de género.

“Él ya tenía denuncias de parte mía, cuando era mi marido y después ya cuando nos habíamos separado”, aseguró.

Según el testimonio de la mujer, la primera denuncia fue realizada por un hecho de violencia de género ocurrido en el interior de una vivienda.

"En una de las peleas me pegó una trompada en la cabeza, me abrió la cabeza”, dijo la mujer, quien agregó que tras ello Llanos no quería llevarla al hospital y le decía “si vos te vas sola, deja la nena acá”.

“Con los hijos de él era muy violento en ese tiempo y después conmigo, siempre me humillaba, me trataba mal delante de la gente” expresó la mujer. La segunda denuncia tuvo lugar cuando Antonella ya había formado una nueva pareja y Llanos se presentó en su domicilio.

“Él en ese momento estaba trabajando de inspector de tránsito, vino a mi casa a quererme pegar” afirmó Antonella, y agregó: “Lo denuncié en la Comisaría de la Mujer y me dijeron que es un violento, pero nada más, quedó ahí”.

En tanto, Mariángeles Da Silva, amiga de Maldonado, a quien vio por última vez el sábado pasado, dijo que la notó "mal" a pesar de que ella le comentó que había una reconciliación con su pareja.

“Las últimas veces que vino a casa no la noté tranquila, relajada, la noté como nerviosa”, afirmó Mariángeles, quien agregó que desde hacía dos semanas ella iba a verla, a contarle cosas de él.

“No estábamos de acuerdo con esa relación, porque se decían muchas cosas de él”, dijo la mujer en referencia a los dichos sobre las denuncias que tenía Llanos por haber golpeado a su expareja.

Pedidos de justicia

En la ciudad de Los Toldos se realizó una marcha en pedido de justicia y en nuestra ciudad se manifestaron en la plaza 25 de Mayo.