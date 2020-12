Se entregó a la policía el joven que atropelló y mató a un niño de 5 años en Flores

Ricardo Emanuel Papadopulos, el joven de 21 años que atropelló y mató a Isaac Sus, de cinco años, y dejó con graves heridas a su mamá Débora, para luego fugarse a toda velocidad hace ocho días en el barrio porteño de Flores, se entregó a la policía esta mañana y los familiares de la víctima pidieron que quede preso.

"Vamos a hacer todo lo posible para que esta persona permanezca preso porque es lo que corresponde, existe riesgo de fuga, que ya ha ocurrido", afirmó el abogado de la familia de la víctima,Gabriel Becker

"Tenemos la posibilidad cierta de que si se le complica gozando de libertad se puede profugar nuevamente, por eso rechazamos la posibilidad de que pueda ser puesto en libertad, no corresponde jurídicamente", agregó el letrado.

Antes de ingresar a la comisiaría de la Policía de la Ciudad, ubicada en la avenida Scalabrini Ortiz 1350, del barrio porteño de Palermo, donde se entregó esta mañana, Papadopulos pidió “perdón a la familia” y reconoció que él era quien manejaba al momento del accidente.

“Le pido perdón a la familia”, alcanzó a decir ante los medios Rubén Papadopulos antes del ingreso a la sede policial.

Además, reconoció que él era quien manejaba el Golf GTI blanco que atropelló y mató a Isaac el pasado jueves 17 de diciembre en la intersección de las avenidas Directorio y San Pedrito, en Flores.

Tras el accidente, Papadopulos y un joven que lo acompañaba en el auto se dieron a la fuga y las víctimas fueron trasladadas al hospital Piñero donde pocos minutos después Isaac murió a consecuencia de las múltiples lesiones y la madre continúa internada aunque fuera de peligro de vida.

Según expresó una fuente de la investigación, el joven se entregó luego de un arreglo entre su abogado y la justicia.

La jueza Patricia Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional 62, que lleva la causa, había dispuesto ayer la liberación de Rubén Papadopulos, padre del joven, quien se había presentado días atrás e indicado que el auto que provocó la muerte de Isaac era de su propiedad.

Pedidos de la familia

"Mi mamá está muy mal, fuera de sí, está en un estado de negación total", aseguró Lola, hermana de Isaac y remarcó que su madre "no quiere ver fotos" del nene y que le pidió que "tire todas sus fotos, que no se hable del tema, me preocupa mucho".

"Vi el video del accidente y el otro en donde se lo ve bajando del auto y se agarra la cabeza porque se le rompió un poco el auto, eso me bastó para darme cuenta qué tipo de persona es y qué educación tuvo", dijo la joven en declaraciones a la prensa en la puerta de la comisaría.

Respecto del accidente, el abogado de la familia, Becker aseguró que "la víctima cruza correctamente, habilitada por el semáforo, que recién cuando llega a la mitad cambia" y que Papadopulos "en vez de aminorar la velocidad cuando llega a la esquina de San Pedrito y Directorio, imprime mayor velocidad, por eso Débora se queda petrificada viendo lo inevitable".

También calificó la conducta de Papadopulos como "imprudente", y que "el mayor agravante del hecho fue la fuga del lugar del hecho sin que atinara a prestar auxilio correspondiente, se escapa y permanece prófugo hasta hoy".

Lola, o Débora Juárez Agosti, hermana de Isaac, realizó declaraciones junto a los abogados de la familia al llegar a la comisaría a la que va a ser trasladado Papadopulos, y agregó que "es imperdonable lo que hizo, nos hizo perder un montón de tiempo y demuestra lo que es esa persona".

Lola se hizo presente esta tarde en la comisaría para acompañar a sus abogados y dijo que estaba para apoyar la gestión de los profesionales.

"Me gustaría saber qué le pasó por la cabeza en ese momento. Yo creo que no estaba sobrio", consideró.

Al ser consultada por las imágenes de cuando Papadopulos se entregó esta mañana, dijo que "él hoy lloraba desconsoladamente, y yo no puedo llorar ni dormir porque no tengo a mi hermano. ¿Qué más tiene que pasar para que cambien las penas?", agregó.

Por último, el letrado consideró que el joven se entregó porque era cuestión de horas para que la policía logre su detención y calificó la entrega y el pedido de disculpas "como una estrategia que no se la cree nadie. Jamás trató de ponerse en contacto con la familia de Isaac, ellos (la familia de Papadopulos) especularon desde el primer momento".

El abogado de Papadopulos

Por su parte, Roberto Herrera, abogado del acusado, precisó que está a la espera de "las primeras actuaciones, luego lo que surja de las pericias y después de la declaración" de su cliente, y recordó que en un principio había pedido la eximición de prisión, pero se desistió de la presentación dado que se acordó la entrega.

"Es él quien manejaba el auto, estaba muy mal, muy angustiado", dijo el letrado a la prensa en la puerta de la comisaría y remarcó que Papadopulos se fugó luego del accidente porque "no tenía registro y se asustó por la situación. No sabía que se había muerto una persona, le dijo al padre que había tenido un accidente, pero se enteró por los medios" del deceso de Isaac.

Dos días después del accidente, Rubén Papadopulos, padre del joven se presentó en la Comisaría Vecinal 7, ya que es quien figura como dueño del vehículo involucrado, y ayer la jueza Patricia Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional 62, dispuso su liberación.