Incautan mercadería de contrabando procedente de Asia

En el marco de los controles vehiculares sobre la Ruta 7, en Junín, efectivos de la Policía Federal Argentina efectuaron un procedimiento por Infracción a la Ley 22.415, de contrabando aduanero.

En cumplimiento de las medidas ordenadas por la emergencia sanitaria, el procedimiento se desarrolló en circunstancias que se les solicitaba a conductores y ocupantes de rodados la exhibición de la correspondiente autorización para transitar.

En un vehículo utilitario se transportaba gran cantidad de elementos de origen extranjero con inscripción “Made in China”, “Made in Tailandia” y “Made in Pakistan” sin la correspondiente documentación que avale y respalde el correcto ingreso al país.

Ante ello, el personal policial dio intervención a la autoridad competente en la materia, la Dirección General de Aduanas (DGA), -con sede en San Nicolás- y se procedió al secuestro de la mercadería en cuestión.

La realización de estos procedimientos se enmarca en las tareas de prevención que a diario desarrolla la Policía Federal Argentina en todo el país, tanto en lo referente al cumplimiento de los decretos de Emergencia Sanitaria dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, como así también en la prevención de ilícitos.