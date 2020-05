No ceden los ataques contra silobolsas y el robo de granos

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) denunció "un creciente número de casos de roturas de silobolsas en distintos lugares del país", y consideró que esto está "estrechamente vinculado a un odio ideológico hacia el campo".

Si bien en Junín no se registraron estos ilícitos, la titular de la Federación Agraria, Rosana Franco, manifestó a Democracia que hay preocupación por la inseguridad en el campo. “Hay mucha matanza de animales y hubo un robo de extractora de cereal en el Cuartel II”, apuntó.

"En estos días asistimos a un creciente número de casos de roturas de silobolsas en distintos lugares del país, hecho que no es nuevo, pero que en determinado momento recrudece y parece estar estrechamente vinculado a un odio ideológico hacia el campo que encuentra su canalización en romper silobolsas para expresar su locura y violencia", señaló CRA en un comunicado.

Indicó que "paradójicamente, de los cientos de casos ocurridos en estos años no conocemos un solo hecho esclarecido, identificados sus responsables y condenados por la Justicia".

"Este punto resulta central, muestra una justicia paralizada, incapaz de proporcionar mínimamente una respuesta ante fenómenos que se acrecientan y lo seguirán haciendo en la medida que no reciban su castigo", consideró CRA.

La entidad sostuvo que "en épocas de pandemia, con rutas fuertemente custodiadas para los ciudadanos honestos, cuesta entender que puedan circular delincuentes a romper silos y que jamás se los pueda identificar".

Consideró que "un Gobierno que dice ser para todos, debiera tener una respuesta contundente para evitar tanto vandalismo artero".

En este contexto, agregó que "lo que el productor argentino produce es de su propiedad y su decisión de comercializarla es una decisión libre y soberana, la que debe ser tomada conforme a necesidades y expectativas".

"Sin embargo, cuesta que se entienda, fundamentalmente, por una marcada prédica de opinólogos y políticos que hacen constante referencia al ritmo de liquidación de exportaciones y crean un ambiente culposo, cargando al sector agropecuario por la ausencia de dólares de circulación en el país", sostuvo CRA.

Subrayó que "hablan de la cosecha como si fuera de todos y dejan al productor que soporte la inversión y el riesgo", y concluyó que "son estos los repartidores de sudor ajeno".

“Una gran desazón”

En un campo de Pehuajó, ubicado entre el pueblo de Francisco Madero y la Estación Alagón, este jueves se registró la rotura de otro silobolsa con casi 210 toneladas de soja.

"Lo hicieron más por el daño, porque solo rompieron un silobolsa. Es la primera vez que pasa, es algo triste. Se siente una gran desazón porque uno ve el campo como propiedad y se pregunta cómo puede entrar alguien a hacer esto. Por más que uno hace la denuncia, no se resuelve nada. Es difícil", señaló Gustavo Romero, el propietario afectado.

"Uno llega al campo y ve el fruto de su trabajo ahí tirado, sabiendo que lo que falta en la Argentina es eso, trabajo. La denuncia ya está hecha y la Policía dice que solo fue abierto. Es la soja que se había cosechado el mes pasado", afirmó.