Amenaza de bomba en el ex Colegio Comercial

Una nueva amenaza de colocación de un artefacto explosivo, como siempre inexistente, se efectuó por vía telefónica (como es habitual) en la mañana de ayer, en nuestra ciudad.

Esta vez el “blanco” fue la Escuela de Educación Media N° 7 (ex Colegio Comercial), ubicada en Intendente Borchex y Narbondo, debiendo concurrir al lugar personal policial y peritos de la división de explosivos de la fuerza pública provincial.

Tras desalojar de las aulas y demás recintos del establecimiento a alumnos, docentes y personal auxiliar, se procedió a revisar la Escuela, no hallándose en su interior ningún elemento explosivo, por lo cual –una vez tomados todos los recaudos de rigor- se hizo reingresar a las aulas a los educandos y personal.

Las amenazas de bomba, reiteradas y frecuentes en escuelas, complican el funcionamiento académico, provocan riesgos para la comunidad educativa, ya que deben ser evacuados de los edificios, y generan voluminosos gastos al Estado.

Las autoridades policiales, educativas y de la Justicia -que debe intervenir ante cada amenaza- no tienen certezas sobre las motivaciones.

Las especulaciones son variadas: los picos de las alertas ocurren -por lo general- en etapa de cierre de trimestres; cuando están programados pruebas en diferentes asignaturas y ante la inminencia de la entrega de boletines.

En el ministerio de Seguridad dijeron que "cada operativo requiere movilizar personal, móviles y logística”, además de un gasto económico, todo ello por una modalidad que parece no tener fundamento racional.

De todas maneras, se han endurecido las penas y consecuencias para quienes son hallados culpables de este accionar doloso y en nuestra ciudad, se demoró a algunas personas meses atrás, al determinarse su participación en las llamadas intimidatorias que se realizaron.