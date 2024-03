El dolor después de la tragedia de Blaquier: los mensajes de los hijos de Bottega

Luego de la tragedia ocurrida en la localidad de Blaquier, donde seis personas fallecieron al ingresar a una estación de bombeo cloacal, la localidad partido de Ameghino no sale de su tristeza.

Así, los hijos de Ricardo Bottega, quien fuera el encargado de reparar la bomba cloacal y murió asfixiado expresaron su dolor a través de las redes sociales.

“No es fácil despedirte por acá, sé que no me vas a leer. Nunca fui de las que el desahogo era una red social, pero vos ameritas esto porque yo sé que te hubiera gustado”, comenzó en su posteo de Facebook Annita, una de sus hijas, y continuó “mi padre, un tipo cerrado, laburante como pocos y de gran corazón, artista para otros y compositor de cumbias humorísticas, acordeonista, cumbiero, buena gente y un ser superior, siempre su fuerza de voluntad me llamó mucho la atención, un hombre con garra, pero también con un carácter que lo llevaba el viento”.

En esa misma línea, la joven añadió: “describirte no se puede, eras todo lo que nadie era, cómo padre un loco jajajaja. Me hiciste calcada para colmo. Siempre reniego porque lo que menos quería era tener tu carácter, ¿qué pasó? Soy igual. Me enseñaste a defenderme ante todo, a decirle lo que le tenga que decir a quien sea, a no tener pena de ser quien soy y tener lo que tenía, al contrario a sentirme orgullosa. A pararme arriba de un escenario sin vergüenza porque eso en vos no existía”.

Por último, la hija de Bottega escribió: “siempre fuiste mi héroe y siempre supe que nada me iba a pasar porque estabas vos, porque cada vez que alguien quería faltarme el respeto eras capaz de pasarlo por arriba con chata y todo hasta con las herramientas jajajaja. QUÉ LOCURA ahora recordarte, pero siempre me sentí orgullosa de vos, de quien era mi padre. Me dijiste que el día que faltes tenía que ser fuerte, que la vida seguía y eso voy a hacer, aunque sienta que me arrancaron algo del pecho. Te llevo en el alma, en mi música, en tu gente y en TODO lo que me dejaste marcado a fuego. Te amé, te amo y te voy a amar siempre! Gracias viejo, me hubiera encantado poder devolverte un poquito de todo lo que me diste. Hasta siempre”.

Además, en su posteo agradeció a municipalidad, bomberos, policías, seguridad de calle, hospital, sala velatoria, a la gente que los acompañó en ese momento tan duro y a todas las personas que enviaron sus saludos por las redes sociales.

Por su parte, Guillermo Bottega escribió y compartió varios posteos en referencia a su padre. Así, algunas de sus frases más conmovedoras fueron sobre la especial relación que mantenía con él: “¿sabés lo que más me duele? Es que fuiste querido por todo el mundo, fuiste amigo de todo el mundo, estabas para todo el mundo, te amaba todo el mundo y entre nosotros no fuimos tan buenos amigos. Mirá que busqué entrar por todos lados, para ser tu amigo. Me dolía el alma verte trabajar a las 14:00 al rayo del sol y me ofrecía, hasta gratis, pero ´No, yo me arreglo´. Y si no era como decías o pasaba una mosca volando, ahí arrancaba la discordia”, escribió el joven quien es integrante de la conocida banda “Los Reyes del Cuarteto”, y agregó “eso jamás me limitó a no amarte, porque sé que no eras muy demostrativo pero, sé que a mis espaldas te llenaste la boca hablando orgullosamente cuando la primera vez que pisé la tele o cuando alguien se metía conmigo o las chicas te agarrabas y nadie te paraba. Pero nunca me lo dijiste o sí, pero con acciones silenciosas me lo hacías saber”.

Por último, manifestó: “lo único que quiero agregar es que sabíamos que el viejo era amigo de todo el mundo. Pero no teníamos dimensión hasta ayer, fue una multitud de gente y lo despedimos como él hubiera querido. Queremos agradecer de parte mía y toda la familia Bottega a toda la gente de Ameghino y toda la región que se hicieron viajes largos para despedirse de él. Y la familia Bottega les manda nuestras condolencias a las familias de Blaquier, aunque el intento en salvarlo fracasó, no van a dejar de ser unos héroes”, y aclaró que no quiere que ningún abogado se contacte con ellos ni con algún integrante de la familia. “Mi papá tenía un buen corazón y por las buenas daba todo. Pero están hablando conmigo, su hijo y yo no me manejo como él, eso nos diferenciaba. Les aviso que no van a tener unas respuestas muy amables de mi parte”.