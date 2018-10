“La hipótesis nos lleva a pensar que fue decidido a matarla”

“La prueba en sí está consolidada, ya que los levantamientos de sangre y los elementos incautados son contundentes. Nuestra hipótesis nos lleva a pensar que fue decidido a matarla”. De esta manera se expresaba el fiscal Dr. Sergio Terrón en diálogo con Democracia, en relación al femicidio ocurrido el miércoles último en el domicilio de calle Alsina 75 donde Ana Carina Simeón fue hallada sin vida.

Una sola herida de arma blanca, justo debajo del corazón, le alcanzó a Leonardo Pugliese (50 años) para terminar brutalmente con la vida de su ex mujer, una reconocida docente de 49 años, de quien se había separado recientemente.

Y tras cometer el hecho de sangre, Pugliese cumplió con lo que había prometido antes de perpetrar el crimen: huyó raudamente hasta la casa donde convivían, seguramente en tiempos felices –la cual alquilaban-, en Roque Sáenz Peña 1175, y tomó la drástica decisión: se ahorcó luego de dejar el auto estacionado en calles Betancourt y Belgrano.

En el automóvil, propiedad del homicida, se encontró una maza que habría utilizado para propiciarle golpes en la cabeza a su ex mujer. Además, entre la ropa manchada de sangre del cuerpo colgado, los investigadores encontraron una sevillana.

“Todo apunta a lo anímico y sentimental”

Según testimonios recabados, los allegados mencionaron que Pugliese estaba haciendo terapia psicológica, debido a una reciente separación de su mujer quien estaba tratando de reiniciar su vida. Además dijeron que los dos fallecidos se conocieron en la etapa escolar y que hacía cerca de 40 años que estaban juntos.

“Ahora estamos con la parte testimonial con los profesionales que lo atendían a él y la gente allegada a ella (Simeón). Hay que trabajar mucho y tratar de entender cómo se llegó a esa decisión y reconstruir las últimas horas antes del asesinato”, remarcó el fiscal.

En este sentido, agregó: “Todo apunta a lo anímico y sentimental. Si tenés una persona con tratamiento hay que ver cómo contenerlo. Estas cosas tan terribles tienen que servir para estar atentos y advertidos a la hora de contener a una persona que sufre tanto”.

“Nunca la había amenazado, era correcto, tranquilo y educado. Esto indica que era un tema netamente de pareja. Según dicen, habría alguna manifestación de que se iba a suicidar, pero es solo un rumor. La gente lo dice, pero no es nada concreto”, subrayó.

“Cuando a mí me describieron las heridas y el ensañamiento, me guié por la pista de lo pasional. Si hubiera desorden u otra cosa, hubiera pensado que era un robo”, destacó sobre la mecánica del homicidio. Y agregó: “ingresó al departamento con una llave y cuando se retiró cerró la puerta”.

En relación a la carátula de la causa que se tramita en su Fiscalía, Terrón informó: “Cuando la víctima es mujer, es femicidio, lo dice el Código Penal y es una cuestión de género. A veces las calificantes pueden ser más de una”. De esta manera quedó como “femicidio seguido de suicidio”.

Conmoción en Junín

Cabe destacar que Pugliese era un hombre muy conocido y querido en el ambiente del deporte juninense. Fue coordinador de la colonia del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) y daba clases de fútbol en el Club River Plate de Junín (La Loba).

Además, se supo que trabajaba en el Colegio Industrial (Escuela Técnica Nº1), pero que estaba con cambios de funciones, debido a una licencia médica extraordinaria, ya que se había operado recientemente de una rodilla.

Por su parte, cabe subrayar que Simeón trabajaba en distintos establecimientos educativos, había sido candidata a consejera escolar y era cuñada del presidente de Sarmiento, Fernando Chiófalo.

Este dramático hecho causó gran conmoción en todo Junín, más precisamente en los barrios Villa Belgrano y en el centro de la Ciudad, a metros de la Comisaría de la Mujer, donde ocurrió el femicidio.