A un año del gobierno de Milei

Ha transcurrido ya un año de la gestión del nuevo gobierno de Javier Milei y entonces sería importante hacer un balance evaluando las cosas que se hicieron y las que faltan hacer a futuro, y en ese sentido me parece importante separar los temas en tres grandes bloques como son la política, la economía y lo social.

En cuanto a la política, claramente el gobierno ha tomado una posición de confrontación con la oposición. Primero comenzó con la UCR, cuando inició Milei una crítica despiadada a Raúl Alfonsín, uno de los líderes más venerados por todos los radicales. Luego, cuando inició un ataque frontal contra lo que él denominó “la casta”, y por último, ya ha comenzado una clara separación con Mauricio Macri, su compañero de ruta hasta ahora. Creo realmente que se está metiendo en un problema a futuro ya que teniendo en cuenta su poca representación en el Congreso le será difícil poder aprobar leyes que le serán importantes si no logra el apoyo de otras fuerzas políticas.

Por otro lado, sus ataques frontales a las instituciones y políticos opositores no le aportan ningún beneficio. Muchos pensamos que como presidente no debería tomar ese camino. Además, todavía no ha podido organizar su equipo de gobierno con los continuos cambios en su gabinete y diferencias ya inocultables con su vicepresidenta.

En el plano de la economía es donde ha tenido sus mayores logros, ya que redujo significativamente la inflación, logró el equilibrio fiscal, está reorganizando la estructura del gobierno, eliminando aquellas reparticiones innecesarias, como así también descubrir focos de corrupción heredados del gobierno anterior.

Ha logrado también estabilizar el dólar paralelo, llegando actualmente a estar solo un 5% arriba del oficial después de mucho tiempo. No obstante, debo decir que hasta ahora se hizo lo que a todas luces era lo más necesario para no terminar en una hiperinflación. Lo que viene ahora es lo más complicado porque se tienen que aplicar políticas económicas para la generación de empleo formal, incrementar el consumo, disminuir el porcentaje de pobres, reducir las cargas impositivas y laborales, salir del cepo cambiario, y para muchas de estas cosas va a necesitar el apoyo de otras fuerzas políticas a las que Milei ha agraviado en reiteradas oportunidades.

En cuanto a lo social es donde encuentro las debilidades más importantes del gobierno. Ha maltratado a buena parte de los jubilados, sobre todo a los que se jubilaron haciendo los aportes que correspondían y ahora se los margina quitándoles beneficios conseguidos; maltrata también a los docentes universitarios, no reconociéndoles los ajustes de sus salarios para no perder el poder de compra, esto está señalando un grado de insensibilidad para con aquellos que menos tienen y que están haciendo frente al ajuste, sin ningún tipo de ayuda.

Un gobierno justo es aquel que logra una mejor calidad de vida de todos sus habitantes y no solo de unos pocos.



Aldo García López

DNI 4.974.484