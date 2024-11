Milei tensa la alianza con Macri en medio de su pragmatismo político

No conforme con haber salido ayer en la tapa del prestigioso medio inglés The Economist, Javier Milei volvió a jugar fuerte ayer en el Congreso. Como un ajedrecista que maneja con habilidad las piezas del tablero, sus legisladores ayudaron a frustrar en la Cámara de Diputados el tratamiento, por falta de quórum, del proyecto de Ficha Limpia, que impide a los condenados por corrupción en segunda instancia ser candidatos a cargos electivos. Léase, por ejemplo, Cristina Kirchner, a quien el Presidente habría elegido como rival para 2025.

Hay que reconocerle una cosa al jefe libertario: sin ser un político de trayectoria, aprendió rápido el expertiz de la política. Y más allá de sus arrebatos verbales e ideológicos, se acomodó al pragmatismo del poder.

La sesión impulsada por el PRO, un sector de La Libertad Avanza, y la UCR no pudo reunir los 129 diputados para habilitar el debate, ya que solo había 116 cuando se levantó el plenario del cuerpo. Y los libertarios le retacearon al quórum 8 legisladores. Ni más ni menos.

Los bloques de la UCR, Coalición Cívica y Democracia para Siempre denunciaron un pacto entre la Libertad Avanza y Cristina Kirchner. En el Gobierno, salieron a la tarde a desmentirlo. Pero no solo faltaron diputados de La Libertad Avanza. Ayer Mauricio Macri y Cristian Ritondo, el presidente del bloque, analizaron preocupados la ausencia de dos de sus legisladores: los santafesinos José Núñez y Gabriel Chumpitaz.

Detrás de esta movida, ven a la actual ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, enemiga política de Macri y alfil de Milei. En cambio, otros apuntan a Santiago Caputo como el operador de la jugada.

Por la tarde, el líder del PRO salió a golpear al Gobierno, aunque sin nombrarlo: “¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones?”, expresó tras la fracasada votación.

En constante tensión con el gobierno del presidente Milei ahora queda el interrogante sobre el futuro de la relación LLA-PRO, sobre todo en el Congreso donde el bloque amarillo fue importante para sacar leyes o frenar otras. Otro exiliado del Presidente, el senador de Libertad, Trabajo y Progreso, Francisco Paoltroni, también cargó contra los diputados que se ausentaron de la sesión para tratar el proyecto de Ficha Limpia y los acusó de ser “cómplices de la corrupción”.

“Todos los diputados que se ausentaron de la sesión son cómplices de la corrupción y demuestran que no quieren tratar Ficha Limpia ni les interesa la transparencia”, insistió.

LLANTO

En cambio la diputada mendocina Lourdes Arrieta, que formó un bloque unipersonal al separarse del oficialismo, sorprendió ayer con un discurso al borde de las lágrimas en el recinto, luego de no dar quórum en la sesión especial para tratar el proyecto de Ficha Limpia. “Vengo a poner la cara, yo no di quórum. Eso no significa que soy enemiga del pueblo. Señores, veo tanta hipocresía hacia el pueblo argentino, veo tanto dolor. No puedo creer que, tanto de un lado como del otro, se estén rifando las ilusiones de tantos”, arrancó la diputada nacional al momento de tomar la palabra en el turno de las expresiones de minoría. ¿Un caso político o de diván?

Y como se dijo, tras la frustrada votación, avanzó la sospecha opositora de un pacto entre el kirchnerismo y el Gobierno. Al menos hubo coincidencia entre un Ejecutivo que busca aprobar los pliegos de sus dos postulantes a la Corte Suprema y un espacio político como el del kirchnerismo, cada vez más ocupado en defender sus propios intereses.

¿EL PRO APOYARÁ LA REFORMA POLÍTICA DE MILEI?

El Gobierno ahora envió al Congreso dos propuestas de reforma política. Por un lado impulsa la eliminación de las primarias, que rigen desde 2009 de manera obligatoria para todas las elecciones nacionales, sean legislativas o ejecutivas. Y además propone quitarles fondos públicos a los partidos políticos.

Ayer en la reunión de gabinete, se trató el temario que el Poder Ejecutivo plantea enviar al Congreso en las sesiones extraordinarias. Voceros de la Casa de Gobierno solo confirmaron la decisión del Presidente de impulsar la reforma política y persisten las dudas sobre si es necesario o no habilitar la discusión del Presupuesto.

También podrían sumar la privatización de Aerolíneas Argentinas y los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema, aunque solo si el oficialismo contara con los votos necesarios. En el marco de la desconfianza actual que reina entre Mauricio Macri y el Presidente. ¿Es posible que el PRO no apruebe la reforma política de Milei?. Es probable. Lo cierto es que la tensión entre los aliados está latente. ¿Se dobla pero no se rompe, o sí?