Pese a los anuncios, aún no se reinició la obra del paso bajo nivel de Rivadavia

Ya pasó el 1° de agosto y no hay señales de que la obra del paso bajo a nivel de calle Rivadavia se reinicie, contrariamente al anuncio que había formulado el concejal Juan Manuel Cornaglia, de La Libertad Avanza.

Al ser consultado al respecto ayer por Democracia, Cornaglia hizo apuntó contra cuestiones burocráticas que demoraban la reactivación de la obra. Dijo que esta semana se había nombrado al nuevo presidente de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), y que se esperaba que en breve se oficializara el nombramiento del presidente de la Administración de

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). “Estos nombramientos son algunos de los factores que retrasan la oficialización de la reactivación de la obra”, afirmó el edil a Democracia.

“Tanto SOFSE como ADIF, como todas las empresas públicas, están sujetas a procesos burocráticos normales que muchas veces demoran más de lo esperado. En este caso surgieron cuestiones que dificultaron la convocatoria de las juntas directivas, pero según la información que me llega el curso de acción sigue siendo el mismo”, apuntó Cornaglia.

Por su parte, Marcelo Balestrasse, concejal de Juntos y ex secretario de Obras Públicas de la gestión Petrecca, en diálogo con Democracia, manifestó que hasta ayer no había ninguna confirmación oficial de que la obra del paso bajo a nivel fuera a continuar a la brevedad, tras estar paralizada desde diciembre del año pasado.

Señaló que periódicamente el jefe comunal hablaba con algún funcionario nacional y el jueves último, con motivo de un viaje a Buenos Aires, estuvo con representantes de Sabavisa, la empresa a cargo de la obra. Pero que aún no contaba con confirmación oficial alguna por parte de las autoridades nacionales. Agregó que él mismo hablaba cada 10 días con el jefe de obra, el ingeniero Jorge Tavarozzi, y tampoco tenía ningún tipo de comunicación respecto a la continuidad de los trabajos. Señaló que tampoco la UOCRA tenía novedad al respecto.

Al opinar sobre este asunto, Balestrasse dijo que lo importante era manejarse con comunicación oficial de Nación, hacia al Municipio como a la empresa. “Que no haya novedades ahora, no quiere decir que no las haya en cualquier momento, pero todo lleva su tiempo ya que la obra está actualmente neutralizada, paralizada bajo acto administrativo y para reiniciarla había que cumplir una serie de pasos que llevan tiempo”, aclaró.

“Para reiniciarla -dijo- se debe hacer una comunicación a la empresa por parte de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, fijar los nuevos valores de la redeterminación de precios y firmar un acta de reinicio de obra, entre otros trámites que lleva bastante tiempo. Pero no sé si lo vienen haciendo”.

El concejal manifestó que cuando se reinicie la obra habrá un importante movimiento en el lugar, con personal, materiales y maquinaria, incluyendo una grúa de importantes dimensiones para sacar hacer los trabajos.

“Jugó y perdió”

Por su parte el concejal petrequista Mariano Spadano fue más tajante respecto y dijo: “El concejal Cornaglia se jugó su credibilidad y perdió. Fue irresponsable en sus declaraciones y se mostró oportunista, pensando que una noticia tan esperada lo iba a llevar a la fama o a que todos lo vean como un gran referente político. Pero la realidad muestra que lo único que hizo fue jugar solo, dejando afuera no sólo a toda la gente que trabaja para que la obra se reactive, sino también a sus propios compañeros de La Libertad Avanza”.

En referencia a la obra, Spadano sostuvo que estaban esperando que las gestiones del intendente Pablo Petrecca dieran buenos frutos, logrando que se reinicie la obra y poder dar solución a un problema que afecta a tantos vecinos.

“En cuanto a los comerciantes – apuntó-, quiero destacar que hasta el día de la fecha, el único organismo que ha colaborado para alivianar la mala situación que están pasando los comerciantes, ha sido el Municipio. Ya que ni la provincia de Buenos Aires, ni el Gobierno nacional, han ayudado en nada a paliar la mala situación económica que atraviesa el sector”.

“No veo movimientos”

Por su parte, desde el bloque Unión por la Patria, el concejal Gastón Bisio, al ser consultado por este medio, también se refirió al tema: “Sabemos lo que dijo el concejal Cornaglia, que yo lo tomo como una palabra oficial porque es de La Libertad Avanza, el mismo espacio del Gobierno nacional y debería tener información fidedigna”.

“Mas allá de sus palabras, al ser vecino del lugar donde está dicha obra del paso bajo nivel, no veo movimiento de comienzo de obra. Por versiones extraoficiales sobre algún que otro obrero en el obrador, aparentemente son empleados de la misma empresa, que vinieron a buscar material porque estarían trabajando en otra obra. Nada más que eso”, afirmó Bisio.

“Creo que si hubiera reinicio de obra tendríamos que estar viendo maquinarias y movimiento grande, no un par de personas en un galpón moviendo algún que otro fierro”, acotó.

“Mi opinión es que, entre el entusiasmo y alguna otra información, Cornaglia se apresuró en el anuncio. Más allá de las banderas políticas, esto excede todo eso y lo importante es que el túnel se haga y se termine la obra lo antes posible. Por ahora no se nota que fuera a arrancar pronto”, concluyó.