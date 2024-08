Vecinos de Rivadavia se reúnen con Petrecca por la obra del paso bajo nivel

Luego de la confirmación por parte de La Libertad Avanza de que se retomarían los trabajos en la obra del paso bajo nivel desde el 1 de agosto, transcurridos los días y sin miras de actividad en el obrador, el edil libertario, Juan Cornaglia Re, refirió que cuestiones burocráticas demoraban la reactivación de la obra.

Consultado por Democracia, señaló que en la semana última se había nombrado al nuevo presidente de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y que se esperaba que en breve se oficializara el nombramiento del presidente de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

“Estos nombramientos son algunos de los factores que retrasan la oficialización de la reactivación de la obra”, afirmó. “Tanto SOFSE como ADIF, como todas las empresas públicas, están sujetas a procesos burocráticos normales que muchas veces demoran más de lo esperado. En este caso surgieron cuestiones que dificultaron la convocatoria de las juntas directivas, pero, según la información que me llega, el curso de acción sigue siendo el mismo”.

Mientras tanto, a la espera de la concreción anunciada por La Libertad Avanza, el intendente Pablo Petrecca recibirá a vecinos afectados junto a miembros de Comercio e Industria en la mañana de hoy, cerca de las 9, pero no trascendieron detalles sobre los avances que pudieran existir.

Los comerciantes afectados esperan una respuesta tras meses de frenada la obra y a más de un año del corte de la arteria.

Encuentro clave

La presidenta de la Sociedad de Comercio e Industria, Marianela Mucciolo, al ser consultada por Democracia confirmó el encuentro de hoy con el intendente Pablo Petrecca y vecinos del sector en búsqueda de novedades sobre la obra y lo que pasará de aquí en más.

“Mañana (por hoy) tenemos una reunión, Comercio e Industria y referentes de la zona de Rivadavia. Realizaremos las consultas correspondientes. Esperamos tener noticias sobre un tema que está afectando desde hace tiempo al sector”, señaló.

Mucciolo aseguró: “Desde la Cámara seguimos acompañando y gestionando desde el día 1, pero sobre la obra aún no tenemos ninguna certeza de la reactivación”.

Uno de los vecinos que estará presente en el encuentro es Walter Cullerton, cuyo local sobre calle Rivadavia se vio fuertemente afectado por el cierre de la arteria.

“A eso de las 9 nos reunimos, pero no sabemos qué novedades habrá”, señaló. A su vez indicó que “en la obra no apareció nadie, no se reinició nada. Un día o dos hubo alguien con un casco caminando, pero eso no es inicio de ninguna obra. Hasta que no vea que vengan cuatro o cinco máquinas, 20 o 30 operarios y materiales para trabajar en serio, esto no es empezar nada”.

Otro de los vecinos que formará parte del encuentro es Fernando Mercado, titular de la estación de servicio YPF Di Marco.

“Espero que el intendente cuente con la información oficial sobre la continuidad o no de la obra. De no ser así seguiremos esperando que llegue esa noticia”, dijo al ser consultado por Democracia.

En diálogo reciente con este medio, Mercado afirmó: “Para mí, lo mejor es que se tome la decisión de que, si los fondos no están, se abra. Se está dilatando la decisión de tapar porque no conviene políticamente. Decir que se va a continuar es solo dilatar”.

A su vez, refirió que “tomar la decisión de continuar y luego, a los pocos meses, paralizar la obra de nuevo me parece una decisión poco feliz. Se les pide a los vecinos que tengan esperanza, que es lo último que se pierde, pero mientras tanto se siguen cerrando negocios y los vecinos siguen padeciendo los innumerables inconvenientes para circular, con aumento de costos de transporte y con pérdidas de tiempo irrecuperables”.

Confirmación de ADIF

Cabe recordar que hace algunos días una contestación de una carta documento dirigida a uno de los vecinos afectados por el corte de Rivadavia confirmó que ADIF (Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado) se encuentra estudiando una propuesta de financiamiento realizada por Sabavisa, empresa a cargo de la obra.

En tal sentido, la carta menciona que ADIF “se encuentra trabajando en el desarrollo de un plan de priorización de obras. Entre estas se encuentra la obra del Paso Bajo Nivel Av. Rivadavia y Vías del FFCC San Martín - Junín - Provincia de Buenos Aires, adjudicada a la empresa Lemiro Pablo Pietroboni - Sabavisa S.A. en U.T”.

Asimismo, indica que “continúan evaluando la propuesta de financiamiento del contratista, la cual se encuentra en estudio por diversas áreas del Ministerio de Economía”.

Cabe destacar que la carta documento que originó esa respuesta fue una misiva enviada por el comerciante César Dardano.

Oportunamente cuestionó que sobre “el anuncio de Cornaglia no hay nada oficialmente, por lo que sigue la incertidumbre de todos. La situación es tremenda”, resaltó.

A su vez narró la jornada cotidiana, con graves problemas para los locales que se ubican en la arteria, donde aseguró que la situación “llega hasta calle Libertad”, y describió los malabares de los comerciantes para subsistir.