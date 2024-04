Cuento del tío

Cuentos del tío son los que hacen los delincuentes a la ciudadanía para robarle, pero la municipalidad de Junín también hace a algunos productores lo mismo pero, eso sí, con recibo. Nos cobra una red vial pero no nos presta el servicio de arreglar los caminos ya que hace cerca de un año que no pasa la motoniveladora.

Yo vivo en el camino que une la ruta 188 con Ascensión y lo único que hacen es pasar el rabasto cuando llueve. El camino es un verdadero río. Pero no son todas pálidas señor intendente, el camino de la Ruta N°65 hasta la Escuela 34 es un billar y el camino que baja de la Ruta 188 hasta los Colonos Unidos está en perfectas condiciones.

Yo me pregunto señor intendente ¿en la Municipalidad hay hijos y entenados? Porque de otra manera no se puede entender que unos caminos estén tan lindos y otros intransitables.

Está muy bien que esos caminos estén así porque también viven productores pero, yo, señor intendente, hace 86 años que vivo en el campo y soy de los que se embarran los pies cuando me levanto. Soy gente de campo, no gente con campo. Soy la tercera generación y ya está la cuarta, también la quinta, peleándola porque tienen que llevar adelante todo lo necesario para producir y a la vez arreglar 7 km de camino para que esté en condiciones para sacar la cosecha, cosa que le corresponde a la Municipalidad de la cual usted es el Intendente. Porque usted es como el mayordomo de estancia, tiene que hacer oficina pero también tiene la obligación de salir a ver el interior del establecimiento porque puede estar muy lindo el casco pero el interior abandonado, como esta parte del partido de Junín.

Si usted cree que no es verdad, lo invito a recorrerlo. Desde ya le digo, yo le voy a pagar la red vial como le pago al peluquero: me levanto del sillón y le pregunto cuanto es, porque me cortó el pelo. Cuando usted termine de arreglar los caminos que están en malísimas condiciones, yo también le voy a pagar la red vial.

Sin más que decirle, lo saludo atentamente.



Oscar Pedro Bava

DNI 4.957.649