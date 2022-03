¿Promover producción o retenciones?

En el medio del drama económico y financiero que por lo menos se logró frenar el precipicio con la intervención del Parlamento Nacional y el generoso compromiso de Juntos por el Cambio, pese a no ser responsable del atraso en la negociación de dos años y tres meses con el FMI, el kirchnerismo nos sorprende anunciando las retenciones a la producción de procesados del trigo y la soja. A eso se suma la amenaza a la exportación de carne.

Con una desocupación inédita en nuestra historia indirectamente se achican las fuentes de trabajo. Pareciera renegarse de que para salir de una pobreza que está atada a los planes y no al trabajo el gobierno opta por lo primero. Así no se construye, se destruye.

Que recapaciten en algún momento y vean la historia que indica una Argentina que en medio de crisis mundiales fue capaz de crecer no solo con sus productos agrícola-ganaderos sino con grandes sectores industriales que facilitaban el desarrollo social.

Después de 1983 hubo una conquista inmensa de toda la sociedad, el afianzamiento de la democracia y de las instituciones. Ese logro que tuvimos fue puesto al borde del precipicio. Con el inmenso aporte de Juntos por el Cambio se pudo lograr la aprobación de la renegociación de nuestra deuda externa, cosa inédita en que fue la ayuda de los sectores que no gobernamos lo que salvó al gobierno de lo que no se encargaron una parte del Frente de Todos.

Esperamos que sirva para que se tomen medidas concretas para esbozar un plan que haga viable la lucha contra la inflación, salir de la inmensa desocupación y atraer inversiones que sirvan para crear trabajo y que la gente vislumbre un futuro de una Argentina como la de otros tiempos.

(*) José María García Arecha (h), ex Senador de la Nación (UCR- CABA).