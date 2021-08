La oposición busca aprovechar en campaña esos “errores no forzados” del Presidente

Faltan dos semanas para votar y hay una apatía generalizada en la sociedad producto del largo desgaste de la pandemia, la persistente sensación de estrechez económica y, claro está, los malos ejemplos de la política que la convoca a participar del acto eleccionario.

La cuestión de los valores parece volver a pesar en este contexto y es por ello que la principal fuerza de la oposición, con Horacio Rodríguez Larreta y hasta un recién regresado Mauricio Macri, machaca con críticas al Presidente.

“Debate formidable”

Alberto Fernández sorprendió el viernes al calificar de “debate formidable que le abre la cabeza al alumno” el discurso de la docente Laura Radetich hacia un alumno de su clase, en una escuela de Ciudad Evita.

La profesora fue suspendida por las autoridades distritales e incluso el ministro Nicolás Trotta (Educación) se mostró en contra de lo sucedido en la escuela. Pese a que el jefe de Estado volvió a dejar en offside a su ministro, como cuando suspendió las clases presenciales con un decreto en abril pasado, los candidatos oficialistas Victoria Tolosa Paz y Leandro Santoro se diferenciaron del primer mandatario y no avalaron “una cuestión pedagógica que no fue cuidada”.

En los hechos, los postulantes se despegaron del “aura” negativo que rodea al jefe de Estado desde que estalló el escándalo “de la foto” del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos, que no resulta conveniente para atraer los votos de un sector “moderado”, que consideran fundamentales para engrosar el caudal electoral de “Todos”.

“Mudanza” al Interior

Los estrategas de campaña del oficialismo habían decidido “mudar” al primer mandatario hacia el interior y, en los hechos, los actos proselitistas en la Provincia fueron protagonizados en los últimos días por Tolosa Paz, Máximo Kirchner -en este caso con un discurso polarizador y atribuyendo “al odio” que segregan la oposición y los medios el ataque que sufrió el diputado correntino Miguel Arias-, y Sergio Massa.

Es en este escenario de desconcierto del oficialismo, donde la oposición intenta pisar fuerte. No en vano Larreta, como antes María Eugenia Vidal, endureció su discurso acercándose a las posiciones de los denominados “halcones” de la coalición opositora.

El alcalde porteño en las últimas horas dijo “basta de este Gobierno que quiere que adoctrinemos a los chicos en la escuela” y pidió a la sociedad que elija a una fuerza que busca evitar que los jóvenes y las empresas, “como Fallabella”, se vayan del país buscando un mejor futuro.

Contradicciones

Con todo, las contradicciones no solo asoman en el oficialismo, sino que también tienen lugar en el principal armado opositor, sobre todo con el renovado rol que ejerce Mauricio Macri en la campaña porteña.

Al ex presidente pasaron de decirle “jarrón chino” porque, según bromeaban hace semanas en el Pro “no lo podemos sacar pero tampoco sabemos dónde ponerlo”, a aceptarlo para distintas recorridas para realzar la campaña de Vidal en la Ciudad de Buenos Aires.

Es que hay cierta preocupación en el búnker larretista por la fuga de votos por derecha: dentro del mismo espacio, por la lista que encabeza Ricardo López Murphy, pero también por la oferta electoral del mediático economista Javier Milei.

Las encuestas reflejan cierta desazón de la gente y los analistas consideran muy difícil que en las Primarias del 12 de septiembre se llegue alcanzar el 70% de participación del padrón que caracteriza a las PASO. Es en Provincia donde se dirime la interna más atractiva con la competencia de “Juntos”: mientras Diego Santilli apuesta a una campaña “prolija”, al estilo de las que solía diagramar Marcos Peña cuando tenía poder, con bajadas por los distritos y propuestas para comerciantes y para el campo, Facundo Manes se expone a un contacto más cercano con la gente. En las recorridas del neurólogo por La Plata o por Lomas de Zamora se lo pudo ver frente a un nutrido auditorio, convocando a participar de un proyecto colectivo “para cambiar la decadencia argentina”.

Tercera fuerza

La tercera fuerza que intenta tallar en la elección provincial es la que encabeza Florencio Randazzo, con “Vamos con Vos”, que según algunos analistas, podría verse beneficiada por el impacto negativo en la campaña bonaerense del oficialismo por el denominado “Olivosgate” y por los últimos devaneos del Presidente.

Un dirigente de “Todos” que en la última semana participó de un acto con el jefe de Estado no lo vio “enfocado” pese a que llamó a gritar “los goles” del Gobierno en un intento para defender una gestión que, según Cristina Kirchner, no empezó a causa de la pandemia. El viernes último, al intentar solidarizarse con el diputado provincial Arias, baleado cerca de Paso de los Libres, Fernández lo confundió con “un candidato” lo le valió el rápido reproche del hijo de la víctima que, al contestar el posteo presidencial en Twitter, le dijo que “era una falta de respeto” que no verificaran quién es su padre.

Hoy habrá elecciones en Corrientes en medio de la conmoción por el más grave ataque contra un político registrado en los últimos años. Hasta allí viajó la ministra de Seguridad, Sabina Frederic (Seguridad), que exhortó al Ejecutivo provincial a esclarecer el caso. El gobernador radical Gustavo Valdez es favorito para reelegir en los comicios de este domingo.

El caso de Santa Fe

Otra de las provincias que hoy conlleva la atención de la Casa Rosada es Santa Fe, donde habrá interna en “Todos” debido al “rebelde” Agustín Rossi, que compite contra la fórmula que encabeza Marcelo Lewandowski, apoyada por Alberto, Cristina y el gobernador Omar Perotti.

El saliente ministro de Defensa, según una encuesta del 23 de agosto de Federico González, superaría al ex relator de fútbol por más de 4 puntos. Por eso la Casa Rosada y el Instituto Patria siguen poniendo “los fierros” en esa provincia para dar vuelta la aparente tendencia.

Hoy la Vicepresidenta encabezará un acto con la segunda candidata a senadora, María de los Ángeles Sacnun, una de sus principales espadas en la cámara alta. Aunque nadie quiere arriesgar qué podría pasar si Rossi finalmente ganara las PASO, hay una certeza: el actual mandatario provincial, que se postula a senador suplente, quedaría muy debilitado.

La Vicepresidenta hoy volverá a ganar centralidad con su discurso para la campaña santafesina. Pero en la semana sorprendió con el posteo en sus redes sociales de un video que mostraba a la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, explicar el desafío del Gobierno para superar la “doble crisis” -la de la “pandemia y la del macrismo”- y que por eso no alcanza con recuperar los niveles salariales de la pre pandemia.

Fue una crítica velada al ministro Martín Guzmán (Economía), a quien en el Instituto Patria ven de reojo por el protagonismo que ha tomado con sus giras por Tucumán -donde estuvo con el gobernador Juan Manzur, recientemente cuestionado por Cristina- y con los movimientos sociales por diferentes barriadas.

También la ex mandataria aprovechó la ocasión para reivindicar la sensación de bonanza económica que, considera, se vivió hasta diciembre de 2015 cuando terminó su segundo mandato. Es que el slogan de “la vida que queremos” remite al pasado. No al presente que hoy tiene al frente de la Casa Rosada a Alberto Fernández.