Hace algunas décadas en distintos almacenes existía ese cartelito colgado a la vista del público que rezaba: "Hoy no se fía, mañana sí". Su carácter permanente lo convertía en una humorada que suavizaba la negativa anticipada, aunque no habrá faltado el que volvía día tras día para ver si cambiaba su suerte. Macri acaba de actualizar ese mensaje con "Este año no creceremos, pero el año que viene Sí"; "Este semestre no cumpliremos, pero el semestre que viene Sí".

Sin embargo, su tiempo se está terminando sin que ni una sola de sus promesas de campaña se hayan realizado. El gobierno de Macri dejará como saldo un país produciendo mucho menos que cuando asumió, una industria diezmada y con la mitad de su capacidad inutilizada, un desempleo nuevamente por encima del diez por ciento, y un aumento de la pobreza de entre dos y cuatro millones de nuevos pobres (según quien lo mida). La variable por la que pidió que se lo evalúe al final de su mandato arroja ese dato: hay millones de nuevos pobres en Argentina como resultado de su gobierno.

También prometió que venía a unir a los argentinos, pero era una más de sus mentiras. Consciente de su fracaso, en estos meses que le quedan hasta su derrota final intentará profundizar la grieta entre los argentinos. Tenemos que estar prevenidos, porque lo que viene serán intentos de enfrentarnos pobres contra pobres discutiendo sobre el papel de los sindicatos, de la reforma laboral, de los convenios colectivos, etc.

Nosotros, desde el peronismo, desde el minuto uno dijimos que este gobierno venía a desorganizarnos la vida, y tuvimos razón. Por eso hoy nos asiste la misma coherencia para decir que para salir de esto hay que hacer algo absolutamente distinto de lo que hace el macrismo y Petrecca defiende desde la intendencia.

Desde el 11 de Diciembre el nuevo gobierno nacional y provincial deberán defender con uñas y dientes cada puesto de trabajo que haya sobrevivido, deberán impulsar el trabajo de las pymes y defenderlas de la importación desleal, deberán direccionar el crédito hacia los proyectos productivos que creen empleos, deberán dar un impulso importantísimo a la industria de la construcción. En fin, deberán desarrollar la Victoria del Trabajo.

Por eso nosotros proponemos que en la intendencia de Junín esta vez SÍ tiene que encontrarnos con una persona convencida de ese proyecto. Porque si lo que venga de Nación y Provincia será administrado por alguien que nunca demostró esas convicciones, volveremos a desaprovechar esas oportunidades.

Victoria Muffarotto está en su momento justo para conducir a la ciudad en esta recuperación. Tiene la energía y la preparación que se necesita. Y sobre todo tiene la honestidad y la convicción que garantizan que no intentará mañana una aventura personal que sacrifique las oportunidades que Junín se merece.



(*) Precandidato a concejal de Junín por el Frente de Todos.