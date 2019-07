Miremos al Junín de hoy, pero con una visión al futuro

Creemos en el conocimiento como el componente estructural de las empresas o PyMEs, que permita el crecimiento, personal, intelectual y laboral de cada trabajador. Tenemos que apostar al desarrollo con un estado que acompañe.

Queremos generar puestos de trabajo directos e indirectos en la producción. Es el eje primordial de nuestra plataforma de gobierno y mi anhelo para el Junín de hoy, hacia el mañana.

Hemos decidido participar en estas elecciones porque sentimos que podemos lograr llevar a cabo la revolución del conocimiento, donde se articule la Universidad, las instituciones y los polos tecnológicos y productivos con el estado municipal, para que los futuros profesionales trabajen en nuestra ciudad, la misma ciudad donde se formaron.

Si bien en nuestra ciudad vemos cosas que se hicieron bien, notamos que existen muchas que aún no se realizaron, no todo está mal, pero falta mucho por hacer.

Entre otras cosas a resolver, el déficit habitacional es una de ellas. Para ello, aplicaremos la ley Provincial de Hábitat, para obtener lotes para el Banco de Tierras local, a los fines de dar soluciones concretas a esta demanda permanente de las familias.

En relación a los adolescentes, gestionaremos la instalación de boliches exclusivos y seguros para nuestros jóvenes menores de 18 años. Queremos una juventud que se divierta sanamente, que esté segura, que encuentre en el Municipio un lugar donde sentirse escuchados, que sientan que sus necesidades son importantes y que serán tenidas en cuenta.

Además, para nosotros, es una prioridad mantener el transporte público. Sabemos que tiene un subsidio de Nación por término determinado, y cuando éste termine queremos que el servicio se siga prestando. Para ello es necesario armar una estructura que garantice la sustentabilidad en el tiempo, por ejemplo trabajando con el Código de Seguridad (recaudación por multas), sin generar más impuestos.

También consideramos necesario extender el servicio a los pueblos del Partido. En relación a las localidades, trabajaremos para que en cada uno de nuestros pueblos haya un médico y enfermería las 24hs.del día; que haya al menos una farmacia, la instalación de pequeñas, medianas o grandes empresas que incentiven el arraigo y el tratamiento en origen de la basura.

En relación al tratamiento de la basura, resaltamos lo que se hizo hasta ahora que fue transformar el basural en un relleno sanitario, pero a nosotros nos interesa optimizar la fase siguiente, que es la separación de la basura en origen y el reciclado.

También, para la salud de todos, nos preocupa el estado de la planta depuradora. Actualmente estamos tirando nuestras aguas servidas al Partido de Chacabuco por el río Salado. Por ello, trabajaremos para la instalación, de al menos, una planta depuradora más y analizaremos el funcionamiento de la planta actual, que es obsoleta.

Los caminos rurales han sido un dolor de cabeza durante muchos años y las lluvias reiteradas remarcan más aún el déficit que no pudimos solucionar. Nuestra propuesta es crear una Comisión de seguimiento del Estado de Caminos Rurales, constituida por representantes de todas las entidades del sector para avanzar concretamente en corregirlo.

Consideramos, también, que es esencial la implementación, desde el Municipio, de programas para reactivar el consumo. Para ello, nuestros equipos en materia económica han desarrollado un programa denominado “Compre Local”, para que los productos fabricados en nuestro partido, sean cada vez más competitivos en precio y calidad, asimismo incentivaremos el desarrollo de las diferentes áreas comerciales de la ciudad.

Así la pensamos la ciudad para ustedes, los vecinos, y juntos, así, la desarrollaremos.

Hacelo por vos, hacelo por junín.

(*) Precandidato a Intendente por Consenso Federal.