Precios Cuidados, apenas un anuncio

A principios de septiembre, luego de un fin de semana plagado de rumores y en el marco de la profunda crisis económica, el Presidente se dirigió al país a través de una suerte de cadena nacional anunciando la eliminación de algunos ministerios, la degradación de algunos ministros a secretarios, ningún cambio de nombres ni de rumbo y algunas pocas medidas económicas entre las que mencionó el lanzamiento de Precios Cuidados.

Hago esta mención porque de la forma en que habló del tema y como se planteó el lanzamiento de la nueva lista del programa, parecía que se trataba de una medida nueva y que -realmente- estaba apuntada a resolver los problemas de los sectores más desfavorecidos.

Podríamos decir que esta es la primer mentira, ya que como se recordará el programa fue lanzado en febrero de 2014 y es un acuerdo firmado entre el Gobierno y los súper e hipermercados que consiste principalmente en el compromiso de mantener los precios de una lista de productos durante el lapso de tres/cuatro meses, fecha en la que se podrán revisar. Pero al adherir los empresarios se comprometen a otras cuestiones, tales como la difusión de los listados, la visibilidad de los productos en las góndolas, el mantenimiento de stock y reposición permanente, además de una clara identificación/señalización de las mercaderías que integran este programa.

Cabe recordar que antes de asumir el actual gobierno se produjo una fuerte y especulativa suba de precios, que repercutió principalmente en la canasta alimentaria y se consolidó luego con la liberación del “cepo del dólar” que generó una importante devaluación. Esto fue motivo de gran preocupación entre los funcionarios, que necesitaban concretar alguna medida que morigerara esta situación.

Por ello, luego de muchas críticas, dudas e idas y vueltas, el Gobierno resolvió mantener un programa del kirchnerismo. Y es muy notorio que lo ha hecho por necesidad, sin convicción; apurado por la situación y empujado más que nada por el resultado de una encuesta que mostraba que Precios Cuidados tenía un 75% de aprobación por parte de la sociedad.

Así, hemos escuchado al presidente Macri y luego a muchos de sus funcionarios, ensalzar el lanzamiento de esta nueva lista y asegurar que estaría apuntada a resolver los problemas de la canasta familiar, pero luego de realizar un exhaustivo análisis solo podemos destacar que: Es positiva la incorporación de cinco marcas de Aceite (Mezcla y girasol) ya que en la anterior lista solo había una. Igual de importante es la reincorporación de la harina, con cuatro variedades cuando en la anterior lista había sido eliminada. Lamentablemente el precio pautado contempla todos los últimos aumentos.

Pero -y acá siguen las mentiras -a pesar que el ministro de la Producción manifestó que “Ampliamos y fortalecimos el programa. Hicimos especial foco en la canasta básica de alimentos, asegurando que estén representados los principales productos a precios accesibles”, lo negativo es que sólo sigue habiendo dos cortes de carne: espinazo y picada común. Sigue faltando pollo, salvo la incorporación de conservas de pechugas o milanesas congeladas cuyo valor es bastante elevado. No hay azúcar de ninguna marca ni calidad. No hay ninguna marca de Jabón en Polvo. En el rubro frutas y verduras solo sigue habiendo manzana y papa. Se difundió que el aumento promedio fue de 3,1% pero muchos productos lo superaron largamente. Por citar algunos ejemplos: el dulce de leche (14,5%), la leche en sachet (8%), la carne picada (9%),y las galletitas de avena (8 %).

En algunos casos resulta difícil realizar la comparación con los precios anteriores porque las empresas cambian los productos y el que ingresa tiene precio nuevo. Ejemplo: los aceites actuales no figuraban en la lista anterior y tienen precios superiores al 9% del que estaba.

Por otra parte, a pesar que desde la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor se aseguró en distintas notas periodísticas que “ahora se podrá denunciar el incumplimiento en los organismos provinciales o en las Oficinas Municipales de Defensa del Consumidor”, vale decir que esto es algo que siempre se pudo hacer pero en la mayoría de dichos organismos no tomaban las denuncias, ni tampoco han actuado de oficio generando el desaliento de los consumidores.

También se dijo que se amplían las bocas de expendio a los comercios de proximidad, entre los que están los supermercados chinos, pero estos tendrán una lista especial de 20 o 30 productos y todavía no se ha puesto en marcha.

Desde la Asociación Consumidores Responsables seguimos realizando recorridas para controlar el cumplimiento del acuerdo.

Lamentablemente, los primeros informes no son muy alentadores, porque si bien en general el precio es el correcto, no hay cumplimiento en lo que se refiere a la difusión de los listados, la visibilidad de los productos, el stock, la reposición permanente y la identificación de las mercaderías que integran el acuerdo. Encontrándose numerosas irregularidades por parte de los empresarios que terminan haciendo lo que quieren porque nadie los controla, ni les exige el cumplimiento del acuerdo y mucho menos reciben ningún tipo de sanción por este accionar.

Alentamos a los consumidores a que denuncien y reclamen por los incumplimientos del programa, llamando al O8OO-6661518 de la Secretaría de Comercio.

En definitiva, todo nos demuestra que este lanzamiento de precios cuidados es una nueva y gran mentira, ya que el Gobierno no tiene la convicción de que resulta necesaria la intervención del estado a favor de los más débiles; por ello más allá de la puesta en escena y los discursos altisonantes, no hay una decisión clara de exigir, ni controlar ni sancionar para que este programa funcione.

(*) Presidente de la Asociación Consumidores Responsables