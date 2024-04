Redrado estimó que la inflación seguirá en baja y llegará al 7% en julio

El ex presidente del Banco Central Martín Redrado estimó que la baja de la inflación se va a profundizar entre abril y junio, para llegar al 7% mensual en julio.

“La baja de la inflación es una tendencia que se va a profundizar en abril, mayo y junio. Probablemente lleguemos a una tasa de 7% en los próximos meses. Y en abril, no llegaremos tan bajo porque han subido precios regulados, como luz, gas y agua corriente, que estaban rezagados. Creo entonces que vamos a llegar al 7% en julio, pero la clave es cómo hacer para que baje al 1% mensual”, evaluó el economista.

A su criterio, “no tiene que haber ningún control de precios, pero sí un sendero de certidumbre respecto de cuánto va a gastar y cuánto va a emitir el Gobierno".

Con relación al cepo, consideró que “la variable cambiaria es algo a lo que hay que prestarle mucha atención. Tenemos aún las mismas trabas para adquirir dólares que las que teníamos el 10 de diciembre”.

Redrado señaló además que el dólar está “tranquilo” porque "cualquier exportador tiene la obligación de liquidar el 80% en el mercado oficial y el 20% en el mercado financiero o contado con liquidación (CCL). Esto significa que el mercado de CCL tiene una oferta mensual. Si tomamos que las exportaciones son US$6.000 millones por mes, US$1.200 millones se dan al mercado del contado con liquidación. Es una oferta artificial”.

En declaraciones televisivas, el ex funcionario advirtió, por otra parte, que el Gobierno “ha pisado muchos gastos. Y eso no se pude mantener mucho tiempo. Un ejemplo son las jubilaciones: un jubilado que cobra la mínima no puede cubrir ni la mitad de la canasta básica”.

Asimismo, dijo que la política "cada vez está más alejada de la gente. Los senadores se triplican el sueldo de manera vergonzosa. Javier Milei está comprometido en lo fiscal, que no se gaste más de lo que ingrese. Pero todavía tiene que convencer al público de eso”.

“El obstáculo es lograr leyes que le permitan dar sustento en el largo plazo. Necesitamos leyes de estabilidad macroeconómica, que nos pongan en crecimiento económico. Falta respaldo legislativo para darnos a todos un horizonte”, concluyó.