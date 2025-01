La Libertad Avanza intenta vaciar de dirigentes al PRO

Al ser una fuerza política de corta trayectoria a la que la responsabilidad de gobernar le llegó de forma prematura, La Libertad Avanza (LLA) es un staff en franca expansión que necesita reclutar hombres y mujeres de todo el país para completar listas en cada uno de los rincones del territorio.

La campaña de captación de outsiders y de dirigentes de otros espacios que llevan adelante Karina Milei y Sebastián Pareja prácticamente no conoce límites y solo exige como requisito la obediencia debida al presidente Javier Milei.

El primer gran impacto ocurrió hace varios meses con la llegada del peronista Daniel Scioli de la mano de un ex menemista como Guillermo Francos. Pero el principal apuntado por la aspiradora libertaria es naturalmente el PRO, ya que allí abreva una gran cantidad de dirigentes y funcionarios con cierta afinidad ideológica y con una base electoral similar.

La incorporación temprana de Patricia Bullrich, ungida como ministra de Seguridad en los albores de la gestión de Milei, abrió las puertas para que otros dirigentes del PRO se sumaran a "Las Fuerzas del Cielo". En ese tránsito se sumaron, entre otros, el ex intendente de San Miguel y actual senador bonaerense Joaquín de la Torre y la legisladora provincial Florencia Arietto.

Pero para que este proceso de migración de dirigentes se acelerara faltaba aún monitorear el desarrollo de la gestión en los primeros meses de gobierno. Bullrich, así como De la Torre y Arietto, apostaron de entrada por Milei sin ver todavía los resultados sobre la mesa, pero otros dirigentes, más precavidos, necesitaban que el modelo económico y político diera pruebas de sostenibilidad para que el pase a las filas libertarias no fuera un salto al vacío basado únicamente en la fe.

Con la llegada del 2025, un año electoral, el mercado de pases se abrió definitivamente en medio de enfrentamientos y negociaciones fallidas entre Mauricio Macri y el "triángulo de hierro" del Gobierno. A falta de un acuerdo electoral, que por estos días parece más lejano que nunca, el comando libertario apretó el acelerador en el operativo de seducción individual de figuras del PRO.

Uno a uno…

La idea es ir "robándole" referentes a Macri, uno a uno, hasta convertir al PRO en una cáscara vacía. "Es cuestión de tiempo", se entusiasmó un diputado nacional de LLA, que sigue con atención los movimientos en el espectro de la derecha.

Los estudios de opinión pública que analizan en la Casa Rosada muestran que el electorado de tipo conservador que durante más de 15 años fue fiel al macrismo ya se desplazó a LLA, lo cual ratificaría aquella teoría de la "cáscara vacía".

La segunda fase de ese proceso sería la migración de dirigentes para suplir la carencia de volumen propio que aún tiene LLA. El síndrome del "pato rengo", que afecta a muchos diputados nacionales y provinciales del PRO a los que se le acaba mandato en diciembre, es una ventana de oportunidad para que Karina Milei y Pareja recluten soldados para la causa libertaria.

Es el caso, por ejemplo, del diputado nacional y ex precandidato a gobernador bonaerense Diego Santilli, quien hace meses ya blanqueó que busca una convergencia política con LAA y, a contramano de Mauricio y Jorge Macri, pide a gritos que no se divida la oferta electoral. Si Macri no acepta la humillación que le ofrece la Casa Rosada de disolver su fuerza política en un frente electoral hegemonizado por LLA, Santilli jugará con Milei.

La duda razonable, en todo caso, es cuándo hacerlo: si en este 2025 (en caso de que le ofrezcan un lugar de protagonismo en la lista de candidatos) o en 2027 para volver a ser candidato a gobernador. Por lo pronto, el ex larretista se anima a cuestionar abierta y públicamente a Macri por la estrategia de confrontación que el ex presidente eligió para posicionarse ante Milei.

Bullrich empuja

Algo parecido, pero todavía más explícito, sucede con la legión de diputados nacionales bullrichistas que se mantienen en el bloque del PRO. Ellos no quieren saber nada con enfrentar a LLA en las urnas. Si no hay acuerdo de alianza electoral entre LLA y el PRO, se mudarán a la escudería violeta. Bastará con una orden directa de la ministra de Seguridad para consumar el salto.

"Hoy esa alianza está cada vez más lejos de poder concretarse. Si me preguntás qué voy a hacer si vamos divididos, mi respuesta es que las ideas de la libertad y el cambio hoy las lidera Milei. Yo no voy a enfrentar el modelo que creo que está cambiando la Argentina", señaló un importante diputado del PRO del sector bullrichista.

En este grupo revistan Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Sabrina Ajmechet, Gabriel Chumpitaz, Patricia Vásquez, José Nuñez, Sergio Capozzi y Alejandro Bongiovanni.

A ellos podría sumarse Hernán Lombardi, quien supo ser mano derecha de Macri pero empezó a actuar en la órbita de Bullrich cuando intervino en su fallida campaña presidencial de 2023. La llegada del ex titular de Medios Públicos al gobierno de Milei es a través de su ex yerno Cristian Larsen, el director de la Administración de Parques Nacionales.

La campaña de reclutamiento no se agota en el PRO. En el radar de Karina Milei también están los diputados "radicales con peluca" que a fines del año pasado hicieron explotar la interna radical al alinearse con el oficialismo en votaciones clave.

El miércoles pasado se supo que este mismo grupo de radicales libertarios está organizando un acto de apoyo a Milei. Este evento será, en realidad, el preludio de la incorporación efectiva de los cinco diputados nacionales de la UCR "con peluca" al bloque de LLA.

Se trata del tucumano Mariano Campero; del cordobés Luis Picat; del misionero Martín Arjol; del neuquino Pablo Cervi y del correntino José Tournier. De los cinco, Arjol y Cervi finalizan mandato en diciembre, mientras que Campero, Picat y Tournier seguirán siendo diputados hasta fines del 2027.

El ministro de Defensa, Luis Petri, quien acompaña a los "radicales con peluca" en la organización del acto, había sido el primer radical en integrarse al elenco libertario. Lo hizo junto a Patricia Bullrich, a quien había secundado como candidato a vice en la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) que salió tercera en 2023.