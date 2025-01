La Vice se quejó del sueldo y Milei dijo que ella no entiende la realidad

Luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel se quejara del sueldo (“gano dos chirolas” dijo en las redes sociales) el presidente Javier Milei salió a cruzarla al afirmar que “es una pena que haya dicho algo así, fue una frase muy desafortunada”.

Villarruel se quejó por su sueldo -que está congelado- en medio de las críticas que recibió esta semana por los salarios de los senadores, que finalmente dejó fijos hasta fines de marzo. El descargo de la vice llegó a través de respuestas de Instagram que les dio a distintos usuarios que la cuestionaron, un método que utilizó en el último tiempo para marcar su distancia -cada vez más pronunciada- con Milei y su entorno.

Al respecto, el Presidente dijo que “es una frase muy desafortunada y de no entender cuál es la realidad de los argentinos y del esfuerzo que hicieron, pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos”.

Milei insistió que “en el Senado son sueldos en torno a los 10 millones de pesos. Es gente que está desconectada de la realidad y es el micromundo en el que ella vive, de la alta política”.

El titular del Ejecutivo reveló también que Villarruel le pidió tiempo atrás un aumento del sueldo y que él se lo negó. “Yo le dije que no, que había que acompañar el esfuerzo de los argentinos. Acá estamos por el bronce y no por el oro”, apuntó.

Y el libertario fue tajante al dar cuenta de la razón por la que, según él, Villarruel tomó distancia en el día a día de la gestión. “A partir de mayo decidió dejar de participar de las reuniones de Gabinete porque no compartía nuestra forma de ver la política y de hacer la política. Ella se siente más cómoda con las cosas que aplaude el círculo rojo. Nosotros no hacemos política para 500 mil argentinos sino para 47 millones”, señaló Milei.

El mandatario señaló que “el 95% de los argentinos gana mucho menos” que lo que percibe Villarruel. Y agregó: “Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos”.

Según el informe que hizo el jefe de Gabinete al Congreso en abril, era Nicolás Posse, Milei percibía hace ocho meses $4.066.018 en bruto y Villarruel $3.764.820 en bruto. Pero con los descuentos y aportes la Vicepresidenta percibe 2,9 millones en el bolsillo.

Además Milei ironizó: “Ahora pudo frenar este aumento pero los anteriores no. Antes no se podía y ahora pudo. Yo puedo responder por la silla en la que estoy yo. ¿Cuando apareció la presión se pudo frenar?”.

OTROS CORTOCIRCUITOS

La crisis entre Javier Milei y Victoria Villarruel parece haber llegado a un punto de no retorno, luego de varios cortocircuitos que desgastaron un vínculo.

Al margen de las primeras diferencias que se encendieron antes de asumir (la decisión de Milei de no dejarla a cargo de Seguridad y Defensa), el primer gran desencuentro ocurrió en marzo cuando Villarruel incluyó en el Senado el tratamiento del mega DNU 70/2023 y que finalmente fue rechazado.

La tensión entre la titular del Senado y la Secretaría General de Presidencia es otro secreto a voces. “Es brava, pero yo también”, llegó a confesar Villarruel en la famosa entrevista donde tildó a Milei de “pobre jamoncito”.

Fue en ese contexto que Villarruel se metió en la controversia por el video que se viralizó en julio de Enzo Fernández, apuntado por cantar canciones racistas contra Francia en los festejos de la obtención de la Copa América.

Para defenderlo, la vice salió con un polémico mensaje donde señaló al Estado europeo como un “país colonialista”, lo que provocó una fuerte polémica con país galo, justo antes de que Milei viajara a París.

Victoria Villarruel aseguró que le pagan “dos chirolas”

La vicepresidenta Victoria Villarruel se quejó por el salario que gana en su función y aseguró que le “pagan dos chirolas”, mientras que el presidente Javier Milei, legisladores, ministros y voceros tienen honorarios mayores.

“Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos”, aseguró Villarruel a través de una serie de comentarios en un posteo de Instagram.

En esa línea, la vice sostuvo: “Mi sueldo está congelado desde hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice”.

Villarruel se manifestó de esta manera en la misma publicación donde hace dos días hizo público el decreto por el cual se congelan las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo.

“Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función”, se quejó la vice.

Y enfatizó: “Soy la que menos cobra de todos los funcionarios de primer nivel”. Villarruel aprovechó también para apuntar contra el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, luego de que Milei lo elogió por el manejo que realizó de los salarios de los diputados.

“Martín aumentó 70% sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener aumento. Digamos la verdad, por favor. Yo no creo que un país se haga mintiendo u ocultando las cosas”, planteó la vice.

Dura crítica del Presidente a Mauricio Macri

El presidente Javier Milei deslizó ayer cuestionamientos al ex mandatario Mauricio Macri, al referirse a dirigentes que “están del lado de la libertad” y “después les agarra el republicanismo ñoño”.

“Estábamos a nada del precipicio castrochavista y eso debería llevar a la reflexión a los que supuestamente están en contra del kirchnerismo y del lado de la libertad, pero de repente les agarra una especie de republicanismo ñoño, propio de adolescentes”, sostuvo Milei, en declaraciones radiales.

Macri le había pedido a Milei a fines de diciembre ser “absolutamente transparente con el electorado” y “ante todo, cuidar la República”, luego de que el Presidente llamara al titular del PRO a ir “juntos a todos lados” o “separados”.

El presidente de la Nación se refirió también a una posible candidatura de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Si se va al parlamento deja de estar al lado mío. Le abrimos un flanco a los traidores”, dijo.