Macri le respondió el ultimátum a Milei para unir al PRO y LLA y Cristina Fernández salió a cruzarlos

El ex presidente Mauricio Macri respondió el ultimátum del presidente Javier Milei por un eventual acuerdo electoral para las elecciones legislativas del 2025: le pidió “transparencia y cuidar la república”. Más tarde, la también ex mandataria, Cristina Fernández, salió a referirse a la unión de ambos dirigentes y sintetizó: “Mafia y delirio”, sintetizó.

En su descargado, Macri afirmó que coincide con Milei y le pidió poner todas las ideas sobre la mesa y "cumplir con la palabra" como lo hizo el PRO "este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República".

De esta manera, el ex jefe de Estado devolvió el dardo del mandatario que lanzó en una entrevista días atrás: "O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no".

Saludo de Navidad

El expresidente Mauricio Macri publicó su saludo de Navidad en el que pidió "que se mantenga la paz" y dijo que el mundo y la región viven "un monto de alta intranquilidad planetaria".

"La paz es a los países del mundo lo que la salud es a las personas. Cuando la tenemos no se ve, pero cuando la perdemos ya no hay nada más importante", escribió el ex mandatario.

“Estamos viviendo un momento de alta intranquilidad planetaria, también en la región. Por eso, mi deseo de Navidad es, por sobre todo, que se mantenga la paz, lo demás se podrá resolver”, agregó.

En la misma línea, planteó: "Brindo con los argentinos por un tiempo mejor, también en paz, donde nuestro país cumpla la promesa que siempre tuvo con nosotros: ser grande, justo y poderoso".

"Tengo una gran confianza en que eso pasará. Para cada familia deseo unión y amor (el amor también es como la paz y la salud). Brindo con ustedes por todo eso", concluyó.

Cristina Recargada

Luego de esta respuesta de Macri a Milei, Cristina Fernández salió con los tapones de punta a pegarle a ambos dirigentes: "Macri le exigió ayer a Milei 'ser transparente' y 'cuidar la República'".

"Milei sigue repitiendo que su gobierno es el mejor de la historia y Rosatti (presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación designado por Macri), amenazó anoche desde La Nación+, el canal de los Saguier, que 'Todo termina en la Corte'", agregó la ex jefa de Estado,

En esa línea, continuó: "O sea… no importa lo que votás porque quien finalmente decide no fue votado por nadie y además es vitalicio. Mafia y delirio, peligroso binomio para los destinos de la Patria en estas vísperas de Navidad".

Para finalizar, la ex vice de Alberto Fernández y flamante titular del Partido Justicia (PJ) pidió que esta noche cuando compartan "la llegada de Jesús" los "seres queridos ratifiquen" los "valores de solidaridad y amor al prójimo".

"Pidamos templanza e inteligencia y reafirmemos el valor de la unidad en comunidad en momentos de tanto desamor y de 'sálvese quien pueda'. Solidaridad y comunidad. Feliz Navidad para todas y todos", escribió Cristina Kirchner en X.