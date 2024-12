Cristina disparó críticas contra Milei y le lanzó dardos Kicillof

Cristina Kirchner asumió ayer la presidencia del PJ nacional y lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei. Pero en ese rosario de cuestionamientos no estuvo ausente la tensión que mantiene con Axel Kicillof, que no estuvo en el acto. Al Gobernador le dirigió una frase filosa cuando fustigó a los dirigentes “que se convirtieron en militantes electorales”. También pareció rozar a Kicillof la referencia a los “peronistas tardíos” que lanzó en medio de un discurso que duró cerca de 40 minutos.

El acto que se llevó a cabo en la sede de la UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo), reflejó la tensión que se vive en el peronismo. La ausencia de Kicillof no fue la única: también pegaron el faltazo otros gobernadores como Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Ricardo Quintela (La Rioja).

La cúpula cegetista tampoco estuvo. Cristina pareció acusar recibo. De hecho, recordó un artículo del diario Clarín de 2017 que señalaba la protesta de la CGT bajo el título “Arranca el paro por Ganancias”, y dirigió un mensaje a la central sindical. “La CGT paraba en esa época”, subrayó con ironía frente a la pasividad que viene exhibiendo en relación a las políticas de ajuste del gobierno de Milei.

Distintos sectores del peronismo bonaerense participaron del acto. Por caso, la vicegobernadora Verónica Magario estuvo en primera fila. La tropa de los intendentes anotó, entre otros, a Gustavo Menéndez (Merlo), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mayra Mendoza (Quilmes) y Mariano Cascallares (Almirante Brown).

Máximo Kirchner, Wado De Pedro, Felipe Solá, Julián Domínguez, Aníbal Fernández, Carlos Castagnetto y la massista Cecilia Moreau también cantaron presente. Además, estuvieron Emilio Pérsico, Agustín Rossi, José Luis Gioja y el ex diputado provincial José Ottavis.

El caso Kueider

Fernández de Kirchner se refirió también al caso del senador de Entre Ríos, Edgardo Kueider, quien fue detenido en Paraguay con más de 200.000 dólares sin declarar, algo que, sostuvo, “no tiene antecedentes en nuestra historia”.

Vinculó este hecho con la aprobación de la Ley Bases y el RIGI (Régimen de Inversiones Globales Integradas), señalando que, como en otros momentos históricos, el despojo de recursos naturales y la implementación de políticas neoliberales afectan gravemente a la soberanía nacional. “Nunca van a encontrar un hecho como este cuando se trata de leyes populares y democráticas”, enfatizó.

Al hacer una descripción del gobierno libertario, la nueva presidenta del PJ nacional dijo que “hay una primera cuestión que abordar: hay una aceptación de la sociedad a una suerte de ejercicio de ajuste violento si se quiere sobre aquellos sectores, claro, en tanto y en cuanto no me toquen a mí. Eso no significa una crítica social, sino una descripción de lo que estamos viviendo”, señaló.

“Este hombre es como si viviera en Disney, como si estuviera en un cumpleaños”, dijo sobre el Presidente. Además, sostuvo que el ministerio de Economía mantiene el dólar bajo “artificialmente” y que este modelo no solo “no es nuevo” sino que “termina mal”.

“Lo que hoy esta viviendo la Argentina es más viejo que el sol”, insistió. “La primera experiencia la tuvimos con Martínez de Hoz y la tablita. Eso es lo que hoy está sucediendo con la Argentina. No hay modelo productivo. Además, ayer en ese discurso por momentos desconectado de la realidad, repetitivo y donde proponía enviar proyectos ya presentados, quedó consagrado que este gobierno no tiene modelo productivo, tiene un modelo de valorización financiera”, dijo, flanqueda por los legisladores Germán Martínez, José Mayans, además de Lucía Corpacci y el gremialista Ricardo Pignanelli.

“Ayer lo escuchaba también al Presidente hablar de los salarios en dólares de lo que gana hoy un trabajo y un jubilado, pero se olvida de cuanto está la canasta básica en dólares. Este es hoy el gobierno de Milei”, criticó.

Cristina entró al escenario con musicalización especial: “Fanático”, el tema de Lali Espósito con múltiples referencias a Milei, a quien cuestionó fuerte en varios tramos de su discurso.

Sin embargo, las referencias elípticas a Kicillof fueron imposibles de soslayar. Las escucharon varios ministros bonaerenses referenciados con el kirchnerismo duro como Daniela Vilar, Juan Martín Mena y Florencia Saintout. Habló de “militantes electorales” y de “peronistas tardíos”, al apuntar al Gobernador, que prefirió mantener su agenda y no ir al acto.