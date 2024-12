CFK asumió la presidencia del PJ, vinculó el caso Kueider al Gobierno y criticó a Kicillof

La ex presidente Cristina Fernández advirtió hoy que "no hay antecedentes en nuestra historia de un legislador detenido en comisión de in fraganti delito", en referencia al senador Edgardo Kueider, que fue retenido en la frontera con Paraguay con 200 mil dólares sin declarar.

"Este senador fue clave en la aprobación de la ley Bases; en la comisión, porque su voto habilitó que pudiera ser tratado en el recinto, y luego, en el recinto, votando y empatando al votar, lo cual permitió el desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel", reseñó la ex mandataria al asumir la presidencia del PJ en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

Cristina denunció que el caso Kueider tiene un "hilo conductor" con otros casos de la historia vinculados a "leyes en contra del pueblo y de los intereses de la Nación".

"Nunca van a encontrar un hecho de estos cuando se trata de la ley de bienes culturales o la AUH; esto siempre sucede en gobiernos de corte neoliberal de despojo", añadió la ex mandataria.

Además, la ex mandataria apuntó contra dirigentes del "peronismo tardío" que se incorporaron a esa fuerza con posterioridad y "querían explicar lo que era el peronismo", en lo que fue

interpretado como una alusión al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

"Es importante la actitud y que nos comprometamos a generar un espacio de discusión y trabajo para poder debatir esta Argentina que va a ser compleja", afirmó Fernández de Kirchner.

Acompañaron el acto de asunción de la ex jefa de Estado el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi; el senador nacional Oscar Parrilli; el ex ministro de Seguridad Aníbal Fernández y la diputada nacional Cecilia Moreau.

También estuvieron los senadores Mariano Recalde y Alicia Kirchner; el ex procurador del Tesoro Carlos Zanini; el diputado nacional Máximo Kirchner, el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, y el sindicalista Víctor Santa Maria.

El ex ministro de Agricultura Julián Domínguez; la intendenta de Quilmes, Mayra Mayra, y los senadores Anabel Fernández Sagasti y Eduardo ´Wado´ de Pedro también fueron de la partida.

Acompañaron a la ex mandataria en el escenario los dirigentes José Mayans, Lucia Corpacci, Germán Martínez y Aldo Pignanelli, que integran la conducción del PJ como vicepresidentes.

La intendenta de Moreno Mariel Fernández, que también integra ese consejo, no fue de la partida porque se encuentra en Roma, donde fue recibida por el Papa Francisco.