El impuesto País no será reemplazado por otro gravamen, ratificó el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Al hablar en un encuentro organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, Bausili también se refirió a la demanda de dólares para el turismo, ahora que vienen las vacaciones de verano.

Sobre la quita del gravamen sobre el tipo de cambio que se emplea para el turismo y el pago de servicios al exterior, Bausili planteó que "el gasto de los argentinos en turismo en el exterior es una variable que el Gobierno no controla". Sostuvo que “lo que está en discusión acá es si el que no tiene dólares va a comprarle al Banco Central y va a consumir reservas netas o se las va a comprar al vecino y no afecta las reservas".

El funcionario precisó que la mitad de los dólares que se consumen en el exterior provienen de las reservas, mientras que la otra mitad se consiguen en el mercado financiero.

"¿Por qué alguien pagaría $ 1500 con el dólar tarjeta, como lo hacen por u$s 400 millones al mes?", se preguntó. Y vinculó esta decisión con que son montos chicos, como los pagos de los servicios de streaming.

Sobre la demanda extra de dólares para turismo, Bausilli subrayó que irá en busca de divisas sobre el mercado financiero, incluso si el tipo de cambio tarjeta se abarata por una quita del impuesto País.

Bausili destacó que el Gobierno viene levantando el cepo cambiario por capas y explicó que su continuidad se debe al "riesgo de lo que pase con los stocks" de deudas a pagar.

"Ese es el impedimento más relevante para levantarlo y por eso lo que venimos haciendo es ir levantando el cepo por capas, sacando capas de restricciones para mejorar los flujos", aclaró.

También le restó importancia a la discusión de si hay atraso en el tipo de cambio y descartó una devaluación para acomodar ese valor. "No creemos que el ajuste de las variables nominales sea la solución al debate sobre si Argentina está cara o barata.