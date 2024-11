“A mí no me amenaza nadie”, dijo Bullrich tras denunciar a Di Zeo

“Di Zeo, a mí no me amenaza nadie”, disparó Bullrich a través de su cuenta de X, tras conocerse un audio en el que uno de los jefes de la barra de Boca Juniors cargó contra ella. Además el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra el barrabrava.

Rafael Di Zeo, el jefe de una de las facciones de la barra de Boca Juniors, apuntó contra la funcionaria por aplicar el derecho de admisión a dos barras cercanos a él, luego de los incidentes en el partido del Xeneize contra Gimnasia de La Plata en Rosario por la Copa Argentina, en los que Juan Román Riquelme se metió a frenar los disturbios.

En una audio enviado a un tal Walter, el líder de la barra amenaza: “¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera. Es una boluda. Si esto es de vivo. No hablamos más, no hablamos más, hagan lo que quieran. Me chupa la p.... entrar a la cancha. Me gusta más la guerra que entrar a la cancha”.

Esta semana, la cartera de Seguridad les prohibió el ingreso a las canchas a dos barrabravas de Boca a los que logró identificar como protagonistas de los violentos incidentes. “Aplíquese ‘Restricción de Concurrencia Administrativa’ a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a Fabián Adolfo Kruger y a Fernando Alfredo Gatica por 24 meses en forma preventiva”, ordenó el Ministerio tras aquel episodio de violencia. Son dos referentes cercanos al líder de la barra.

Esto generó la respuesta inmediata de Di Zeo. “El problema es que yo los necesito adentro, porque son los pibes que van y meten pechera por todo, boludo, para que no se arme quilombo y los mando a ellos. Entonces a ellos los respetan. Si no están ellos, vamos a tener quilombo”, advierte el líder.

Los incidentes por los cuales se aplicó el derecho de admisión se registraron antes del inicio del segundo tiempo entre Boca y Gimnasia. Hinchas xeneizes comenzaron a arrojar butacas desde la platea alta hacia la popular de Gimnasia.

Los simpatizantes del Lobo intentaron romper un acceso para responder a esas agresiones, pero se encontraron con un cordón policial dispuesto tras el comienzo de los incidentes que accionó sus armas.

En ese momento, integrantes de La 12, tal como se conoce a la barra brava de Boca, rompieron un portón para acceder a la platea y cruzaron entre los plateístas de la zona baja para enfrentar a la parcialidad rival. Con el juego lógicamente demorado, la Policía empezó a lanzar balas de goma y gas pimienta.

Allí intervino Juan Román Riquelme, el presidente de Boca Juniors, quien bajó desde su palco para tratar de ponerle paños fríos a la situación y logró contener a los hinchas.

“Sin (Adolfo) Krueger y (Fernando) Gatica los dos barras impedido a los que el Ministerio de Seguridad les aplicó el derecho de admisión se van a empezar a pelear por el poder los pendejos. Hasta que tengas un apuñalado y una boleta adentro de la tribuna y ¿después quién se va a hacer cargo? ¿Qué van a decir, Tribuna Insegura? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Ese es el problema, boludo”, lanzó.

“Antes de hacer algo que van a hacer esa pelotudez, me tenés que decir ‘Flaco, mirá, tengo que meter tres derecho de admisión’. Di Zeo Agregó: “ Yo te doy los nombres, boludo. Y lo sacan en todos lados. Son boludos”.