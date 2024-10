Platita fresca: le piden al FMI fondos para un nuevo acuerdo

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que está dialogando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un nuevo acuerdo que incluya “fondos frescos” pero advirtió que “será un proceso largo”.

El ministro habló con la prensa en Washington, donde indicó que se busca negociar un nuevo programa con el FMI y barajó las cuatro alternativas posibles. Por otra parte, reconoció que un nuevo programa debería tener fondos frescos.

El acuerdo con el Fondo lleva tiempo porque es un bureau grande y tiene procesos, es normal. “Debatimos todo”, dijo sobre las discusiones de política monetaria y cambiaria. El Fondo presiona por una devaluación antes de salir del cepo y también quiere conocer el detalle del plan de “competencia de monedas” de Javier Milei.

“Nosotros estamos comunicando la nueva fase del programa y con el Fondo debatís con respecto a eso”, enfatizó el funcionario acompañado por el equipo económico.

Sobre los pasos a seguir para definir el pedido formal de un nuevo programa, Caputo indicó que “se está debatiendo entre el equipo y con el mismo FMI. El dinero adicional podría aliviar al Banco Central”. Para iniciar el proceso el Gobierno argentino debe presen tar un pedido formal para negociar un nuevo acuerdo. El programa vigente, un Extended Fund Facility, vence en diciembre de este año, según El Cronista.

Sobre las alternativas en la mesa, Caputo aseguró: “hay diferentes mecanismos. Podés pedirlo cuando termina el programa en diciembre, podés pedirlo luego de hacer la novena y la décima revisión, podemos pedir unificar las dos revisiones juntas y hasta podemos pedir no hacerlas. Hay cuatro vías y estamos analizando todas las posibilidades”.

“Estamos analizando un nuevo programa que sería consolidar lo que estamos haciendo y el dinero adicional podría aliviar las reservas del Banco Central, estamos empezando a debatirlo, pero es un largo proceso”, señaló el ministro.

Caputo aseguró que es clave “recuperar la confianza” en la Argentina y reconoció que es un “proceso largo”. “Somos un Gobierno que está cumpliendo, mostrando resultados. No estamos prometiendo que vamos a ir al equilibrio fiscal. Estamos con equilibrio fiscal. No estamos prometiendo que el BCRA no va a imprimir pesos. No está imprimiendo”, dijo y dio los mismos ejemplos con la deuda del BCRA y la baja de la inflación.