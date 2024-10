Milei vs. Cristina: Una frase que hizo mucho ruido

El presidente Javier Milei se volvió a diferenciar anoche de su vicepresidenta Victoria Villarruel, esta vez por sus elogios a la exmandataria María Estela Martínez de Perón. “Yo no lo hubiera hecho”, consideró el jefe de Estado en una larga entrevista televisiva en el horario prime time, donde también volvió a ser muy duro con los medios de comunicación y criticar al periodista Marcelo Bonelli, en el propio canal de cable donde trabaja el especialista en economía.

A lo largo de la charla se pronunció también sobre el malestar político entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, y dijo: “No es un problema para mí, pero sí para la oposición. También hay una parte de morbo. Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro”. Una frase que sonó muy fuerte y que dio especulaciones que sigue queriendo a la expresidenta en el centro del ring, de cara a las próximas elecciones.

Aunque aseguró que no quería meterse en la interna peronistas, dejó mensajes para ese sector de la oposición. En esesentido, al momento de hacer un balance de sus diez meses en el poder, empezó con una chicana destinada a “Pepe” Albistur, esposo de la diputada y ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz: “Los que estaban comiendo pochoclos esperando a que nos cayéramos en abril deben estar bastante gordos”, disparó por un video que se hizo en el viral del exsecretario de Medios K proyectando una caída del gobierno del libertario. “Al margen de las humoradas, estamos convencidos de que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Recibimos una situación extremadamente compleja. La Argentina condensaba los desequilibrios de las tres grandes crisis que sufrimos. Y nosotros bajamos la inflación al 28%. Y va a seguir bajando, no tengan dudas. Tuvimos el proceso de desinflación nunca antes visto en la historia argentina”

En la entrevista también criticó muy duro a otro peronistas, que ahora está más cercano a Mauricio Macri: Miguel Ángel Pichetto. Lo recordó Milei como el ex efe de la bancada kirchnerista en la Cámara alta y le apuntó tras reconocer a los diputados que no pertenecen a La Libertad Avanza que lo acompañaron en los vetos por las jubilaciones y el presupuesto universitario. “He manifestado mi agradecimiento a todos porque son personas que han decidido poner primero los intereses de la patria por sobre los intereses mezquinos de la política. Yo creo que la imagen más repugnante, más rastrera y miserable de la política la mostró el discurso de Miguel Pichetto”, arremetió contra el jefe del bloque Encuentro Federal.

ISABEL PERÓN

Por otra parte, luego de que la titular del Senado, Victoria Villarruel homenajeara a la expresidenta Isabel Martínez de perón y colocara un busto suyo en la Cámara alta, Milei cuestionó la reivindicación que hizo su Vice, quien ven cercana políticamente al sector más de derecha del Partido Justicialista.

“Para mi el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres. Todo lo contrario. No creo que haya llegado a su lugar por sus méritos intelectuales y profesionales”, subrayó el mandatario nacional.

“No solo eso, sino que además me parece que un gobierno de esas características, que derivó en el Rodrigazo, no es un modelo a seguir, y tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A y que firmó el Decreto de Aniquilamiento, cuando en realidad las Fuerzas Armadas y de Seguridad venían combatiendo a las guerrillas con otros instrumentos”, criticó.

Y terminó por aclarar: “Pero, de nuevo.... No somos manada. Ella [Victoria Villarruel] tiene una visión de las cosas. Y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado... bueno, es la ´casa´ de ella. En la mía no la va a encontrar seguro...”.

De cara a las elecciones del 2025, reveló que su idea es confluir con el PRO “en todo el país” y desestimó una candidatura de su hermana Karina, aunque no cerró la puerta a esta posibilidad: “Yo no la veo con intenciones, creo que lo hace más por el hecho de que tengamos una estructura y no tengamos que ceder a ciertas extorsiones propias de la política, pero creo que tiene que ver con las preferencias de ella”.

LA AFA Y LAS UNIVERSIDADES

Respecto de la batalla con la AFA, el jefe de Estado consideró que “podríamos tener una liga local de mucha mejor calidad si no fuera por los manejos turbios” de las actuales autoridades de la entidad deportiva y pidió “darles la posibilidad” a los clubes de decidir si quieren convertirse en sociedades anónimas.

Milei también se refirió al veto al financiamiento de las universidades y señaló que “es muy interesante el tema de los estudiantes” porque “las universidades es lo que se considera en la Argentina una vaca sagrada”. Y explicó: “Los políticos utilizan estas causas nobles para esconder los robos. Lo mismo hicieron con los planes sociales”.