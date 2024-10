Fabiola Yáñez no entregó su celular

Por segundo día consecutivo la exprimera dama Fabiola Yáñez no entregó a la justicia de España su teléfono celular para ser peritado en la causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. La consecuencia es que España dio por terminado el acuerdo internacional que tenía con la justicia argentina para colaborar con la extracción de información del teléfono.

Desde España notificaron al fiscal federal Ramiro González de la situación y desde la justicia de Madrid dieron por cerrada la rogatoria internacional. Hasta el momento la querella que representa a Yáñez en la causa, a cargo de la abogada Mariana Gallego, no informó por qué la ex primera dama no se presentó a peritar su teléfono.

“Terminaremos con las medidas de prueba que están en curso y después se analizará si se necesita algo para suplir la información del celular”, explicaron fuentes vinculadas a la causa. El peritaje había sido ordenado por la Fiscalía y tanto la querella como la defensa de Alberto Fernández estuvieron de acuerdo en que se haga el trabajo.