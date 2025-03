En Diputados se demora la investigación del Criptogate

La creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados por la participación del presidente Javier Milei en el Critpogate Libra se demorará hasta mediados de abril, ya que los bloques opositores no tienen los votos para aprobar esa iniciativa. Esto dará un respiro al Gobierno nacional de unos quince días porque hasta el 9 de abril prácticamente no habrá actividad, debido a que por viajes muchos diputados no estarán y luego por el feriado del 2 de abril.

Los proyectos para pedir interpelar funcionarios y para conformar esa comisión impulsados por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la izquierda, Encuentro Federal y la Coalición Cívica ya tienen despacho de comisión, pero aún falta construir acuerdos que le permitan tener los 129 legisladores para abrir la sesión especial.

No quieren que suceda lo mismo que pasó en el Senado que, por un voto, no se pudo crear la comisión investigadora sobe el Criptogate Libra, debido a que el senador de la UCR, Eduardo Vischi, que al principio apoyaba esa propuesta, terminó votando en contra.

Fuentes parlamentarias señalaron que hoy no tienen un acuerdo: "Algunos quieren una cosa, otros quieren otra; entonces como eso no está del todo claro, la idea es ver que tengamos números para llamarlo y que tengamos de mínima un acuerdo para que esto salga".

Hasta ahora podrían juntar unos 120 diputados porque de los 129 que dieron quórum para debatir el acuerdo con el FMI, solo podrían sumarse los seis de la Coalición Cívica e incluso no está clara cuál será la posición que tengan los 11 diputados de UP que responden a los gobernadores de Catamarca Raúl Jalil y de Santiago del Estero Gerardo Zamora.

De acuerdo a los números que barajan los opositores, Unión por la Patria aportará seguro 90, Democracia para Siempre 8, Encuentro Federal 10, la izquierda 5, la Coalición Cívica 6, y por Santa Cruz 1, con lo cual aún no tienen los números para alcanzar el quórum reglamentario.

El PRO, la UCR, Producción y Trabajo, Innovación Federal, no quieren respaldar la creación de una comisión investigadora, aunque algunos de esos bloques estarían de acuerdo en que se pueda interpelar a algún funcionario o responda sobre el tema el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pero cuando venga a dar su informe, lo que es rechazado por los opositores.

En realidad, la oposición había reunido 134 votos en la sesión del 12 de marzo para emplazar a las comisiones, pero la UCR ya que informado que no respalda la comisión investigadora y es partidaria de esperar el avance de la causa judicial. Los dictámenes quedaron firmes después de la sesión donde se aprobó el DNU que autoriza al Gobierno a negociar con el FMI.

En primer término, se reunió el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Finanzas, que recibió un dictamen de mayoría con 53 firmas que consiste en un pedido de informes a distintos funcionarios del Poder Ejecutivo con preguntas por escrito.

La UCR presentó por separado un dictamen de minoría con preguntas dirigidas únicamente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mientras que el oficialismo optó por un dictamen derechazo. En segundo término, se presentaron los dictámenes vinculados a los pedidos de interpelación a funcionarios involucrados en el Criptogate.

UxP y el Frente de Izquierda unieron fuerzas para juntar 40 firmas a favor del dictamen de mayoría con el pedido de interpelación a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el portavoz presidencial, Manuel Adorni; Francos; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y su par de Economía, Luis Caputo.

Más tarde, UxP consiguió dictamen favorable a la creación de una comisión investigadora, pese al rechazo de un sector de la oposición.