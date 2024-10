Eliminar las PASO: el próximo paso del Gobierno nacional

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que el Gobierno nacional insistirá con la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) tras la sanción de la Boleta Única de Papel. Pero desde la Casa Rosada dijeron que no avanzaría para las elecciones de 2025.

“Tenemos que diseñar un sistema porque las PASO no sirvieron para nada. Es un costo enorme para el Estado, y es de una molestia generalizada para los ciudadanos que deben decidir sobre internas de partidos que no les interesa”, explicó.

En la misma línea, remarcó: “Vamos a proponer la eliminación de las PASO. Estamos convencidos de que no son un instrumento útil para la resolución de los problemas”. “Los asuntos internos de los partidos tienen que resolverlos los partidos, no el Estado nacional ni el conjunto de todos los ciudadanos. Lo que tenemos que solucionar es la regulación de los partidos políticos”, argumentó el titular de ministros.

Asimismo, destacó la sanción de la Boleta Única de Papel a la que calificó como “un avance significativo”. Aseguró que simplificará el trámite y le dará fin a “la enorme cantidad de partidos políticos que se han dedicado a hacer negocios por la plata que el Estado les otorga para la emisión de las boletas”.

“Hay partidos que sacan el 0,05% de los votos, por la familia”, ironizó el funcionario al respecto. Lo cierto es que los apoyos para terminar con las elecciones primarias no están, por lo que al momento es solo una intención de deseo del oficialismo.

En otro pasaje de la entrevista, Francos aseguró que la marcha contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario fue convocada por la oposición y cuestionó el impacto de dicha ley en las cuentas públicas.

“No estamos hablado de un capricho, sino de la base de un cambio fundamental para el sistema económico argentino, para generar condiciones de inversión y dar libertad a quienes están dispuestos a invertir”, planteó.

Para Francos, se trata de “la vieja política que no duda en incrementar gastos sin establecer cómo van a hacer frentes a los mismos” en contraposición a quienes piensan que se debe “mantener las cuentas en orden y ser conscientes de cómo hacer eficiente el gasto para mantener el equilibrio”.

Por último, el jefe de Gabinete reiteró su reclamo para avanzar en auditar las universidades e insistió en que el Gobierno está de acuerdo en sostener la educación pública, pero con intención de hacer “eficientes” los recursos.

La tensión con Macri

Por otra parte, Francos se refirió a la frase que habría pronunciado el expresidente Mauricio Macri, disconforme con el trato que le da el Gobierno, y le hizo un llamado de atención al antes mandatario.

“¿Para qué voy a seguir yendo a comer milanesas si después no se cumple nada?”, habría dicho el titular del Pro, mientras todavía no se conoce si el bloque de su partido en Diputados va a apoyar o no el veto que el líder libertario aplicó sobre la ley de financiamiento universitario.

De momento, Francos reparó en la “buena relación” de Macri con Milei, aunque indicó: “Leí las declaraciones de Macri esta mañana en los medios, tendrá algún nivel de molestia por algo en particular. Me parece que no es la forma en que yo encararía el tema. No diría si tengo que comer o no milanesas y buscar acuerdos comiendo milanesas. Yo lo que diría es: ‘¿Qué es lo que dice la ley de financiamiento universitario?

¿Cuánto se gasta en las universidades? ¿Cuáles son los recursos que se piden? ¿De dónde salen los fondos?’. No sé si el expresidente Macri se ha preguntado sobre estos temas o no. Esas son las preguntas, no si como milanesas o no como milanesas. Es una cuestión de fondo”.

Asimismo, mientras que el expresidente también habría manifestado que la educación pública siempre fue una bandera del Pro, Francos contraatacó: “No es que el Pro siempre haya defendido la educación pública, yo también la he defendido toda mi vida y los que integramos el gobierno del presidente Milei, también. No es algo solo del PRO”.