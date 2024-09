Reacciones luego del discurso del Presidente

Tras las críticas que el presidente Javier Milei dirigió a las Naciones Unidas, llegaron las reacciones de distintos actores. Exfuncionarios y diplomáticos de distintas vertientes afirmaron que la pelea frontal contra la organización internacional “no trae beneficios” al país, y de hecho lo vincula, aún involuntariamente, con Rusia o Nicaragua, países igualmente críticos de planes como el Pacto del Futuro. “Fue bueno el reconocimiento a la ONU, y buenas sus críticas a sus errores.

Pero considero pésimo disociarse de la agenda aprobada por 143 países -encabezados por Estados Unidos, China, la UE, nuestros socios del Mercosur, y acordar con Rusia, Irán, Bielorrusia, Corea del Norte, Venezuela y Nicaragua”, dijo el exembajador en Washington Diego Guelar. Mientras que el ex vicecanciller del menemismo Fernando Petrella, dijo: “Criticar a Naciones unidas porque no puede lograr la paz en los conflictos es como criticar al Código Penal porque no impide delitos, o al Código Procesal Penal porque los peces gordos zafan”.