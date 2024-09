Milei quita los remedios gratis a jubilados y asfixia a las farmacias

En otra medida impiadosa con el sector pasivo del país, el más castigado por las medidas de ajuste del Gobierno de Javier Milei, antibióticos, corticoides, antiparasitarios, antipsicóticos, tratamientos para el dolor son algunos de los medicamentos que integran un listado de 44 que PAMI ya no cubre más al 100%.

En la misma línea, también hubo una quita en remedios que hasta ahora estaban en el llamado plan Vivir Mejor, que solventa el 100% del costo de los medicamentos. Pasarían a tener una cobertura variable, según el caso. El de 11 moléculas se traduce en la reducción de 160 presentaciones médicas en sus distintos formatos.

En tanto, sobre otro grupo de medicamentos que se vendían a precios diferenciales sumados a un descuento, PAMI resolvió que pasarán a tener un tipo de cobertura “eventual”. A partir de ahora les harán un 40% pero no sobre el "precio PAMI", sino sobre el que paga cualquier particular. Se refiere a 20 moléculas y 180 las prestaciones.

Los recortes afectan a 5 millones de jubilados, que ya no llegaban a fin de mes porque el costo de los fármacos se les lleva más del 50% de los haberes.

La racionalización de recetas

¿Qué pasaría si por la reducción de medicamentos que cubre el PAMI al 100% se dejaran de tomar algunos de estos o se bajaran las dosis? Algo de eso debe haber sucedido porque la referente Colegio Farmacéuticos Zona Andina, Marcela Coretti, sostuvo en El Cordillerano Radio (93.7) que "ha caído la venta de medicamentos esenciales".

Menciona el caso de PAMI, "que es la obra social en la que uno tiene el termómetro social, porque son personas mayores, y resulta que ahí ha cambiado mucho la cobertura de los medicamentos".

Afirma que "se están viendo personas que realmente no pueden pagar los medicamentos. También pasa que hay muchos medicamentos con diferencia a pagar, se nota que realmente los necesitan y no pueden pagar la diferencia, ni ellos ni ayudados por sus hijos".

El especialista en Salud Pública, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, Oscar Atienza, responde que no hay posibilidad de dejar de tomar medicamentos recetados, como tampoco bajar las dosis ni la frecuencia de la toma entre estas.

Es categórico: “Hay que respetar la toma de dosis. Cuando un fármaco alcanza la biodisponibilidad, el nivel de concentración en el organismo, este tiene un tiempo de duración. Es decir, no se puede bajar ni dosis ni frecuencia porque en ambos casos deja de tener el efecto requerido, terapéutico”.

Advierte que "si un paciente tiene hipertensión y no toma la dosis adecuadamente, la presión alta vuelve a aparecer, así como el que tiene diabetes vuelve a descontrolar sus valores en sangre si no respeta las dosis".

Inflexión al corazón

En relación a la cobertura de los remedios contó que, "en el caso de PAMI, es un punto de inflexión al corazón, porque si bien es verdad que hay cosas que había que cambiar, porque había coberturas de medicamentos al 100% que las personas ni las usaban y se desperdiciaba, ahora pasamos al otro extremo y eso impacta muy fuerte en los adultos mayores".

Algunos remedios pasaron a una cobertura al 50% y otros quedan sin cobertura. "Los costos de los medicamentos son elevados y los laboratorios que entregaban muestras ahora ya no las entregan más, entonces se nos acortan las soluciones", pone de relieve.

Finalmente confirmó que "los medicamentos suben más que la inflación porque la industria maneja el precio no nosotros. Es una cadena que arrastra hasta la farmacia, porque PAMI paga a veces hasta de acá a dos meses". Y concluyó diciendo que “la realidad es que, si PAMI no paga, la farmacia no lo puede sostener por más buena voluntad".

Nuevas patologías

El panorama sanitario se complicó respecto del año pasado, según se destaca en el boletín epidemiológico, donde se alerta sobre la aparición de casos de paperas en los últimos 30 días. Así como existe la posibilidad de que vuelvan a aparecer casos de sarampión porque comienzan a bajar las dosis de vacunación.

Atienza señala que esta situación no era tan grave en el gobierno anterior. Según sus datos, este año se registraron ocho veces más casos de dengue que el año pasado. Así como la suba de casos de sífilis que venía en aumento, pero este año el “aumento es alarmante”.

Resume: “Los abuelos van a estar complicados porque no solo están tomando menos fármacos, están alimentándose peor y ahí existe otro tema. El estrés es uno de los peores factores. Siempre decimos que uno de los peores problemas sanitarios que tiene el ser humano viene por una cuestión emocional, por estrés por cuestiones de la vida; eso también los va a terminar complicando”.

El médico docente de la UNC finaliza: “No nos podemos adaptar a hacer una nueva medicina porque los recursos los maneja el Estado. El médico es la primera barrera y al que más insultan los ciudadanos, al que más putean en las guardias. De hecho, han aumentado los casos de agresión hacia los equipos médicos en este último tiempo”.

Uno de los comentarios que el especialista en Salud Pública indica que más recibe en sus redes sociales es: "¿Se puede pensar que hay políticas adoptadas por el Gobierno que llevan a reducir el número de la población de los jubilados, en este caso por una cuestión de ahorro?".