En medio de la pelea interna, sectores del PJ auscultan alternativas

Solapados por la pelea interna que libran a cielo abierto La Cámpora y el armado político de Axel Kicillof, sectores del peronismo bonaerense comenzaron a dar pasos propios.

Reuniones sugestivas y amagues de construcción por ahora bien embrionarios, exhiben la incomodidades que algunos intendentes y referentes territoriales tienen con la jefatura política que sobre el PJ ejerce Máximo Kirchner.

El hijo de la ex presidenta amagó con convocar a elecciones internas en el partido luego de la derrota nacional. Mencionó incluso fecha: el 17 de noviembre. Pero hasta ahora el llamado formal nunca se concretó y hay serias dudas en el sentido de que efectivamente esos comicios para renovar autoridades vayan a concretarse.

Existe un dato central que avalaría la postergación: en rigor, el diputado nacional tiene mandato hasta 2025 en la presidencia del PJ bonaerense y no existe necesidad de hacer comicios adelantados. Ese aspecto pareció congelar aquella convocatoria alumbrada al calor de la derrota nacional. También pesa el hecho de que los tiempos políticos cambiaron desde entonces, con una interna propia desatada y la marcha de un gobierno nacional que a la vista de buena parte de la dirigencia peronista no permite distraerse en elecciones extemporáneas.

Máximo Kirchner reaparecerá en público el viernes en La Plata, en tiempos en que su interna con Axel Kicillof se libra en casi todos los frentes. El Gobernador tuvo su propio acto el sábado en Santa Clara del Mar donde convocó a construir una alternativa de gobierno desde la Provincia. La Cámpora, estuvo ausente en esa actividad.

Si bien venía marcando cierta distancia en los últimos tiempos, el intendente de Tigre, Julio Zamora, dio un paso en dirección a tomar independencia del esquema peronista oficial. Lo hizo al recibir al ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y al diputado nacional Florencio Randazzo, dos dirigentes que ensayan la posible construcción de una alternativa electoral alejada del gobierno libertario y del kirchnerismo.

Zamora aún no se fue de Unión por la Patria, pero marca diferencias con Cristina Kirchner, con su hijo Máximo pero también con Kicillof. De hecho, no estuvo en el acto que la ex presidenta encabezó el viernes en Merlo ni tampoco en la actividad que desarrolló al día siguiente Kicillof. El tigrense tiene abierto otro escenario de conflicto con Sergio Massa.

El intendente muestra gestos de independencia. De ahí a que vaya en camino directo a integrar una alternativa de centro, hay una distancia larga. Pero la foto con Schiaretti y Randazzo, hizo ruido.

Otro que se sigue moviendo desde hace rato por afuera de la estructura kirchnerista es Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría. Fue el alcalde que judicializó el trámite de elección de Máximo Kirchner y llegó hasta la Corte Suprema. Todavía se espera sentencia del alto tribunal.

Gray reniega del liderazgo de La Cámpora y se mueve junto al ex alcalde de Hurlingham, Juan Zabaleta, otro dirigente enfrentado a la “orga” que lidera Máximo Kirchner. Ese escenario de tensión se agudizó desde que perdiera el control del municipio a manos del camporista Damián Selci.

En las últimas horas estuvo en Chivilcoy junto al intendente vecinalista Guillermo Britos. Como en otras recorridas, estuvo acompañado de Zabaleta. Gray también es seducido por Schiaretti, que busca armar su pata bonaerense.

Estos movimientos se producen en sintonía con las tensiones que existen entre Kicillof y La Cámpora. En el medio de ambos sectores sacan la cabeza algunos dirigentes del PJ que auscultan las chances de armar una alternativa alejada de los extremos.