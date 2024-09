La pelea que debe librar la oposición

El revés de la última sesión en la Cámara de Diputados en la que la oposición falló en juntar los dos tercios para insistir con la ley jubilatoria devuelve una imagen desalentadora.

En contrapartida, en ese juego de los espejos y de las ilusiones ópticas, la demolición en ambas cámaras del decreto 656 sobre gastos reservados para la SIDE equilibra un poco la balanza.

Cuando el presidente Javier Milei ejecute su promesa de veto total de la ley de financiamiento universitario, empezará la cuenta regresiva de una batalla que de movida asoma complicada para la oposición. A partir de la publicación del veto en el Boletín Oficial, comenzarán a correr los diez días hábiles cuyo término habilitará a la Cámara baja a tratarlo.

La iniciativa podría tener tratamiento en las mismas comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda, pero el antecedente de la ley de movilidad previsional da la pauta de que no se elegirá ese camino, y se llevará al recinto sin dictamen.

La comisión de Educación está presidida por Alejandro Finocchiaro, del PRO, mientras que la de Presupuesto es liderada por el oficialista José Luis Espert. Son celosos guardianes de los intereses del Gobierno y por ende pisarían las convocatorias a las comisiones.

En ese contexto, en una hipotética sesión primero habría que reunir quórum, un paso sencillo, pero luego vendría la tarea más engorrosa: juntar dos tercios y con esa llave maestra forzar la inclusión del DNU en el temario, para luego replicar esa misma mayoría de manera tal de rechazar el veto presidencial.

En la votación de la madrugada del 15 de agosto en la Cámara de Diputados, la iniciativa había cosechado 144 votos positivos a 77 negativos. Si bien la oposición triunfó en aquella primera batalla, quedó a unos cuantos votos de los dos tercios. Es decir que, si se reprodujera idénticamente el mismo resultado, el oficialismo saldría airoso y el veto quedaría firme.

Pero las esperanzas para la oposición se caen aún más si se tiene en cuenta que la UCR había votado enteramente a favor de la iniciativa, más allá de la abstención de Lisandro Nieri y las ausencias de Mariano Campero, Gerardo Cipolini, Luis Picat y Juan Carlos Polini.

A juzgar por el último antecedente, una herida que todavía sangra en el radicalismo, los cinco diputados que se pintaron de violeta en la última sesión cambiando su voto, volverían a hacer lo mismo. "Es más difícil que lo de jubilaciones, pero a su vez va a haber presión social más explícita", confesaron altas fuentes del bloque de la UCR. "Creo va a derivar en una mayor atención a la asignación que haya a universidades en el presupuesto", agregó.

Paula Olivetto: “Por ahí no es”

La diputada nacional de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, volvió a manifestarse en contra del veto del presidente Javier Milei ley que incrementaba las jubilaciones y modificaba su fórmula de actualización. "Me jode mucho la hipocresía, me jode mucho lo que les hacen a los jubilados. Hay gente que no te invita más a su programa a hablar, antes si ajustaban a los jubilados se hacían los ofendidos", se quejó la legisladora. En esa línea, Oliveto dejó una advertencia al Ejecutivo en relación al humor social: "Yo entiendo que el Presidente tiene un plan de gobierno, pero si la sociedad empieza a decir ‘no es por ahí’, va a tener que cambiar".

Tras la aprobación de la ley de financiamiento universitario, Milei confirmó que también hará uso del veto. La iniciativa de jubilaciones tenía un costo fiscal 0,43%, según los datos de la oficina de presupuesto. Mientras que la reforma universitaria, la misma entidad sostuvo que tendrá un costo fiscal del 0,16%.