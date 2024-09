La Policía que agrede y no cuida

La nena de 10 años que fue rociada con gas pimienta durante la movilización en contra del veto a la movilidad jubilatoria en el Congreso dijo que no pensaba que "la Policía tiraba gas pimienta en la cara" y que las fuerzas de seguridad "están para cuidar" y no "reprimir".

En medio del escándalo por el ataque que recibió la menor y el polémico cruce entre los funcionarios nacionales en torno al video falso que difundió el jefe de la Policía Federal, la niña habló y expresó: "No me lo imaginaba porque no creía que fueran a ser capaz de hacer eso".

En otro video se ve que uno de los uniformados, de pie junto a la madre y la hija sentadas en el asfalto, decide apuntar hacia abajo y, a escasos centímetros, lanza una descarga continua sobre las cabezas de las mujeres. No solo eso, mueve el aerosol de arriba a abajo, varias veces, con lo cual la descarga impregna rostros, sienes y nucas de la madre y la hija. Luego, vuelve a apuntar hacia arriba el aerosol, para dirigir el spray hacia los manifestantes.

En diálogo con un medio radial, la menor sostuvo que por el hecho no pudo ir al colegio ya que se sentía mal. Al ser consultada sobre qué va a responder cuando sus compañeros le pregunten sobre lo que pasó, la niña señaló: "Les voy a decir lo que pasó, nada raro. Les contaría lo malo que fueron los policías. El Policía está para cuidarte, no para reprimir".

Por último, acerca de si tiene miedo a ir a otra marcha en apoyo de los reclamos de los jubilados, la nena destacó que volvería a asistir y que cree que con lo que pasó "no serían capaces" y no "estarían con los gases".