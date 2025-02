Nuevos cambios en la Policía Comunal de General Pinto

En un acto encabezado por el Jefe de la Policía de Seguridad Comunal de General Pinto, Comisario Alejandro Martín Loporassi, junto al Director de Seguridad Municipal, Dr. Matías Errecalde, se realizó la puesta en funciones de nuevos responsables en distintas dependencias policiales.

“Estos cambios buscan optimizar el funcionamiento y la operatividad de las fuerzas de seguridad en todo el Distrito, con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar la coordinación entre las dependencias”, resaltaron desde el Municipio.

De esta manera, el Oficial Principal Juan Esteban González Guevara fue designado como responsable de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de General Pinto; el Oficial Inspector César Maciel Planes asumió la Sub Estación de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Granada; y el Sub Comisario Marisa Esther Carmisciano fue puesta en funciones como responsable de la Sub Estación SOP Rodríguez, ubicada en la localidad de Germania.

“Estos nombramientos forman parte de una reestructuración interna que busca garantizar un servicio más eficiente y cercano para la comunidad”, afirmaron y agregaron que “estos cambios reflejan el compromiso de la policía comunal con la profesionalización y la atención de las necesidades de los vecinos”.

Por otro lado, desde la Dirección de Seguridad Municipal se informó que estas medidas son el resultado de un análisis exhaustivo de las necesidades operativas, con el fin de consolidar un modelo de seguridad más efectivo y cercano para los habitantes de General Pinto y sus localidades.