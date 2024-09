Fondos de la SIDE: el Gobierno sufre un traspié en el Senado por la alianza del kirchnerismo y la UCR

El kirchernerismo y la UCR impusieron esta tarde su mayoría en el Senado para incorporar en la sesión de hoy el DNU que asignó 100 mil millones de pesos a la SIDE, con lo cual esa medida que había sido dispuesta por el Poder Ejecutivo podría quedar derogada.

El Gobierno fracasó así en su intento de postergar ese tema, como se había dispuesto en el acta de Labor Parlamentaria de ayer, y que no había sido firmada por los bloques del kirchnerismo y la UCR.

El oficialismo había propuesto hacer una "sesión secreta" la semana próxima, que ahora quedará desechada ya que el Senado se encamina a anular ese DNU, del mismo modo que lo hizo también la Cámara de Diputados.

El Gobierno había acordado eliminar el tratamiento del DNU con los bloques dialoguistas de Cambio Federal, Unidad Federal y el PRO, pero esa propuesta no fue aceptada por la UCR y los bloques del Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana, que hoy lograron revertir el plan de labor.

Al comenzar la sesión, el presidente del bloque K del Frente Nacional y Popular, José Mayans, se mostró contrario a realizar una sesión secreta y dijo que no estaba de acuerdo con haber eliminado el tratamiento del DNU 656 sobre el presupuesto de la SIDE que figuraba en el plan de labor parlamentaria de hace una semana.

Mayans presentó una moción al señalar que el DNU debía tratarse "porque así lo establece la ley, que transcurrido un tiempo debe ser analizado, ya que es un decreto de necesidad y urgencia".

En tanto, el presidente del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, aclaró que la propuesta de esa bancada es mantener el plan de labor, pero "solamente incorporar como último tema el DNU sobre SIDE".

El Gobierno decidió el pasado 23 de julio asignar 100 mil millones de pesos de fondos reservados (es decir: secretos y sobre los que no es necesario consignar su destino) a la SIDE, que había sido recreada hace pocos días y no contaba el presupuesto correspondiente para poder funcionar.

A través del DNU 656 que firmaron el presidente Javier Milei y todos los ministros del Poder Ejecutivo se dispuso que se le asignara el presupuesto la suma de 100 mil millones de pesos para el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional.

Además, se estableció el "carácter reservado" de los fondos destinados a la SIDE y se dispuso que comunicará la decisión a la Comisión Bicameral de control de los DNU del Congreso.

Posteriormente, al vencer el plazo para que la Comisión Bicameral Permanente tratara ese DNU, los bloques dialoguistas de Encuentro Federal, la UCR y la Coalición Cívica pidieron una sesión el 21 de agosto y por amplia mayoría rechazaron esa medida.

El senador Martín Lousteau (UCR – CABA) criticó fuertemente el uso de los fondos reservados para la SIDE. Durante el anterior debate en el Senado, Lousteau señaló que “es inmoral que haya dinero para los fondos reservados de la SIDE mientras no hay suficiente para los jubilados”. También mencionó que el costo de estos fondos es comparable al costo de aumentar las jubilaciones.

Además, Lousteau destacó que ya se había gastado “el 80 por ciento de los 100 mil millones de pesos asignados a la SIDE” a poco más de un mes de otorgados. También criticó la falta de transparencia y control sobre estos fondos, y subrayó la importancia de que los servicios de inteligencia actúen dentro del marco legal y en función del interés público.