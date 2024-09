Se agravan los problemas en los bloques legislativos libertarios

La diputada Marcela Pagano calificó de “psiquiátrica” a su compañera de bancada Lilia Lemoine, en lo que fue un nuevo cruce picante entre las legisladores de La Libertad Avanza, bloque que atraviesa serios problemas de liderazgo.

En su cuenta de X, Pagano tuiteó: “Marche la pastillita psiquiátrica para @lilialemoine que se ve que otra vez hoy no la tomó. Pobre, cuando duerme todo el día, sale de noche y proyecta lo que ella misma hace: grabar videos y extorsionar con los mismos a aquellos que graba”.

“Como anda vociferando en todos lados sobre el material ‘confidencial’ que tiene. O ustedes no se preguntan también cómo tiene la impunidad que tiene? No te tengo miedo ni a vos ni a tu verdadero jefe”, disparó la ex periodista a Lemoine.

Antes, Lemoine, amiga del presidente Javier Milei, contó que Pagano la había amenazado con denunciarla. En esa línea, siguió: “Yo renuncié a una comisión por los insultos públicos que me propinaba. Ya me cansé. Por el bien del bloque (LLA) tengo que decirlo”.

“Porque si vos echás a la que ejecuta la barbaridad pero dejas a la autora intelectual…”, relató la cosplayer en declaraciones televisivas.

ivas. La Libertad Avanza gira en falso y sin conducción aparente en el Congreso. Presa del desorden, cierta anarquía y, en clara minoría, el partido del presidente Javier Gerardo Milei perdió esta semana dos jugadores más, con las salidas -renuncias anticipadas a la expulsión- del formoseño Francisco Paoltroni en el Senado y la mendocina Lourdes Arrieta en Diputados. Y nada asegura que no se agreguen nuevas disidencias.

El bloque libertario en el Senado quedó así con seis representantes tras el encontronazo que protagonizó el productor agropecuario Paoltroni con el asesor estrella del Presidente, Santiago Caputo. Fue luego de que el senador se negara a votar en favor del pliego del juez Ariel Lijo, uno de los dos candidatos oficiales del Gobierno a ocupar las sillas vacías en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Paoltroni cuestionó los manejos de Caputo, una de las tres puntas del “triángulo de hierro” que comanda los destinos del país junto a los hermanos Javier y Karina Milei. El formoseño está alineado con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que también quedó aislada de la mesa chica de la Casa Rosada. Internas dentro de internas.

Lo cierto es que el bloque de LLA, presidido por el jujeño Ezequiel Atauche, ahora tiene seis bancas de un total de 72. Le faltan 31 adhesiones para el número que otorga el quorum: es decir, todos los bloques -incluido el flamante unipersonal de Paoltroni- sumados menos Unión por la Patria. No es un escenario optimista para el Gobierno en la Cámara alta. Y lleva un mes sin ganar votación alguna ni imponer su agenda en el recinto legislativo.

EN DIPUTADOS

El bloque libertario en Diputados también tiene sus problemas. La semana pasada expulsaron a Lourdes Arrieta, la mendocina que dijo que la llevaron a visitar a Astiz y el resto de genocidas condenados por delitos de lesa humanidad al penal de Ezeiza; la misma que aseguró que no sabía quién era el propio Astiz; la misma que se puso a leer el Nunca Más y “entendió” por qué son 30 mil los desaparecidos; la misma que reveló chats del bloque libertario en el que se organizó esa visita que ella decía desconocer.

Por haber ventilado las conversaciones privadas de los diputados es que desde LLA decidieron echarla. Orgullosa, se fue antes de que la expulsen. Sin Arrieta, el bloque oficialista en la Cámara baja quedó con 37 representantes, de un total original post elecciones 2023 de 41. Antes se habían ido quien fuera presidente del grupo libertario, Oscar Zago, que armó su bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) junto a María Cecilia Ibañez y Eduardo Falcone.