Interna libertaria: Villarruel defendió a Paoltroni

La vicepresidenta Victoria Villarruel rechazará por “improcedente” la solicitud de cuatro senadores del bloque de La Libertad Avanza (LLA) para expulsar de ese bancada a Francisco Paoltroni, quien de todos modos anunció ayer su monobloque denominado “Libertad, Trabajo y Progreso”.

De acuerdo a la nota de los senadores, se pide que la propia Villarruel sea quien expulse a Paoltroni por “diferencias irreconciliables” con el bloque. Sin embargo, el apartamiento del miembro de una bancada no está entre las facultades de Villarruel.

“Si lo quieren echar, que lo hagan ellos”, explicaron fuentes relacionadas a la decisión. El punto, además, es que Villarruel no está de acuerdo con la decisión.

Días atrás, cuando comenzó a trascender la idea de los libertarios de expulsar al senador, la Vicepresidenta de la Nación se había mostrada contraria a la idea. “Paoltroni es un senador que defiende sus convicciones. Siempre expresa sus disidencias de frente, no se alía con nadie que no sea de LLA, ¿por que habrían de expulsarlo? El caso de Arrieta es un escándalo total. Arrieta mintió y denunció colegas. Paoltroni defiende con vehemencia ideas políticas. El disenso político no se castiga”, habían explicado desde el entorno de Villarruel.

El petitorio lleva la firma del jefe de La Libertad Avanza, Federico Atauche, y de los senadores Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia, Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta y Bruno Olivera.

Horas antes de que los legisladores motorizaran la expulsión de Paoltroni, en la Casa Rosada ya maduraba la idea de que el destino del legislador formoseño terminara siendo el mismo de la diputada Lourdes Arrieta.

La tensión se intensificó en las últimas horas al ritmo de las declaraciones de Paoltroni, quien cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de otorgar 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia de Estado cuando “no hay plata para los jubilados”. A eso se sumaron a sus persistentes críticas al juez Ariel Lijo, candidato de Milei para integrar la Corte Suprema.

Paoltroni ya había sido advertido por Balcarce 50: fue en un encuentro reservado con el influyente asesor presidencial Santiago Caputo en la propia Casa Rosada.

Allí, al senador se lo interpeló por declaraciones sobre Lijo, aunque de todos modos Paoltroni continuó con sus críticas al magistrado. Tras varias horas de silencio, Paoltroni reapareció en la escena al comunicar la creación de un monobloque: desde sus redes sociales ratificó además su “apoyo y acompañamiento” a Milei, “respetando el mandato popular y manteniéndome firme en una de las promesas que hicimos en campaña: terminar con la casta y trabajar por una justicia de calidad, independiente, con jueces probos que garanticen seguridad y confianza”.

Por su parte, Villarruel criticó a la medios de comunicación que dieron cuenta de su rechazo a la solicitud del bloque libertario para expulsar a Paoltroni.

“Al periodismo pautero y mala leche le digo que deje de buscar titulares que dividen y dedíquense a informar sin hacer amarillismo”, lanzó desde sus redes sociales. Para finalizar, Villarruel sostuvo que “el periodismo que inventa es una de las razones por las que la gente se cansó y votó a Milei”. Esta decisión profundiza la interna entre la Casa Rosada y la Vicepresidenta.