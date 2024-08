Yáñez aportó nuevas imágenes de golpes en la causa contra Alberto

La ex primera dama Fabiola Yáñez presentó ayer como nueva prueba en la causa por violencia de genero contra el ex presidente Alberto Fernández, una foto y un video en el que se la ve aplicándose un tratamiento sobre el ojo derecho, que se advierte morado como consecuencia de un golpe. Según confirmaron fuentes de la causa, se trata de nueva prueba que fue incorporada al expediente que tramita el fiscal federal Ramiro González, y que ya contaba con otras fotografías de Yáñez, una de un moretón en el ojo derecho y otra de un golpe en el brazo derecho.

Esas imágenes habían sido enviadas por Yáñez a través de WhatsApp en agosto de 2021 a María Cantero, la ex secretaria de Fernández y quien el jueves último declaró como testigo en la causa y confirmó la veracidad de esos mensajes.

Los próximos en declarar en el expediente contra el ex presidente serán el ex intendente de la Quinta de Olivos Daniel Rodríguez, que lo hará el lunes próximo a las 10, y el ex titular de la Unidad Médica Presidencial Federico Walter Saavedra, que fue convocado por el fiscal para el 5 de septiembre.

Cantero declaró el último jueves que las capturas de los chats que mantuvo con Yáñez son verídicos, pero dijo que nunca presenció actos de violencia en el seno de la pareja.

“Reconoció los chats”, ratificó, por su parte, la abogada Mariana Gallego, que representa a Yáñez. También afirmó Cantero ante el fiscal González que Yáñez es la “víctima” del caso. Antes había sido el turno de la periodista Alicia Barrios, quien frecuentó a Yáñez en la Quinta de Olivos y testificó el jueves que el ex mandatario “ejerció maltrato psicológico” sobre la ex primera dama.

Barrios admitió ser conocedora de “episodios de maltrato emocional” que habría sufrido Yáñez, pero aclaró que no presenció ningún tipo de hecho de violencia física.

El fiscal González consignó que, tras la denuncia de Yáñez, se investigan nueve episodios de violencia por parte de Fernández y que incluyen maltrato emocional, agresiones físicas y hostigamientos que habrían tenido lugar desde 2016 hasta principios de 2024.

En concreto el fiscal imputó a Alberto Fernández nueve hechos por lesiones leves y graves en el marco de la violencia de género. En orden cronológico el punto de partida fue el año 2016, en el departamento que supuestamente le presta Enrique Albistur, en el barrio de Puerto Madero. Desde ese momento y hasta el presente, indicó el fiscal que tiene delegada la investigación, la ex primera dama “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar”.

Al momento de delimitar los hechos que sustentan la imputación, el fiscal González tuvo en cuenta el relato de Fabiola Yáñez, quien describió cómo fue su llegada a España y cómo Fernández “continuó hostigándola”.