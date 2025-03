Manes denuncia en la Justicia a Santiago Caputo

El diputado nacional Facundo Manes (UCR), presentará hoy una denuncia penal contra el asesor presidencial Santiago Caputo, luego del enfrentamiento que mantuvieron el sábado después del acto inaugural de las sesiones legislativas.

Dos acusaciones puntuales se detallarán en la presentación: por un lado, el delito de “amenazas”; y por el otro, por haber violado un artículo de la Constitución, que dice que no se puede siquiera “molestar” a un legislador por haber emitido una opinión desempeñando ese rol.

“El hombre más poderoso de la Argentina me amenazó, vino con una patota. Me amenaza la persona con más poder que el Presidente, me dice que lo voy a escuchar, y otras cosas que voy a contar en la denuncia”, dijo en una entrevista Manes, en referencia a la presentación judicial que realizará el miércoles.

Durante las últimas 48 horas, el equipo de asesores letrados del diputado nacional estuvo trabajando en la letra de la demanda penal que se presentará cuando se reanude la actividad judicial. Este martes a la noche se realizará una reunión para ultimar los detalles de la presentación que se realizará de manera digital.

La presentación judicial se centrará en dos delitos. En primer término la denuncia se referirá a la artículo 149 bis del Código Penal que refiere a las “amenazas coactivas”.

“Será reprimido con prisión o reclusión de seis (6) meses a dos (2) años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas”, sostiene el Código Penal.

Las amenazas pueden ser simples, cuando el delincuente simplemente comunica la intención de causar daño a la víctima. O bien, agravadas, es decir, a través de la coacción, cuando el delincuente “ejerce violencia o intimidación de alguna manera para forzar a la víctima a hacer algo o a dejar de hacer algo”.

La amenaza de Caputo

El jefe del bloque de diputados nacionales Democracia para Siempre Pablo Juliano reveló que el diputado bonaerense de La Libertad Avanza Agustín Romo lo invitó a pelear fuera del Congreso.

“Me invitó a pelear. Estoy convencido de que quieren tapar el tema de las criptomonedas con todo esto. Es una estrategia y es una mirada personal.

El nivel de exageración y de violencia es efectiva. Me rehúso a construir un discurso político desde el lugar de la violencia como hace Milei”, diferenció. Además dijo con respecto a la agresión de Santiago Caputo a Facundo Manes que “cuando termina la sesión, Caputo le grita fuerte y desaforado directamente a Manes. Estaba sacado. Se ve en el video.

“En un momento lo miraba fijamente y no le decía nada. Facundo no le quitó la mirada, no se la bajó tampoco, como diciendo ‘quién te creés que sos’”, dijo.