Declaró Cristina y pidió investigar a los ideólogos del atentado en su contra

Cristina Kirchner regresó a los tribunales de Comodoro Py, donde en el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) presidido por la jueza Sabrina Namer e integrado también por Ignacio Fornari y Adrián Grunberg, declaró en el marco del juicio contra los tres jóvenes que intentaron asesinarla hace dos años. Cristina se quejó de que el debate en el tribunal no incluya a “los autores intelectuales y financiadores” del ataque y cargó duramente contra la jueza del caso.

Por primera vez, la ex Presidenta de la Nación se encontró cara a cara con quien empuñó un arma de fuego a tan sólo quince centímetros de su cabeza. No se dirigió a Fernando Sabag Montiel de forma directa en ningún momento, pero sí resaltó su convencimiento de que no eran únicamente ellos tres los responsables, sino que la “pata política” del intento de homicidio “no se investigó y no están sentados esos responsables en este juicio”.

El juicio se concentra en los autores materiales del ataque: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. El delito por el que están respondiendo en este debate es el de homicidio en grado de tentativa, agravado por el uso de arma de fuego y por la premeditación.

Ese cuadro probatorio que los condujo a dar cuentas ante el TOF 6 no es suficiente para Cristina Kirchner. La ex vice no omitió sus habituales críticas a lo que denomina el “partido judicial” y se refirió a la jueza María Eugenia Capuchetti, que llevó adelante la investigación del ataque en primera instancia. "Malísima”, dijo Cristina al referirse a su desempeño frente al expediente.