Milei no devaluará y rediseñará el Presupuesto para evitar nueva deuda

En el Consejo de las Américas, el presidente Javier Milei anunció que el país dejará de tomar deuda nueva y afirmó que su Gobierno no esta dispuesto "a devaluar para arruinar a los argentinos".

El mandatario sostuvo que tiene previsto modificar la forma en la que se diseña el Presupuesto para garantizar que no haya déficit. "El presupuesto se plantea un conjunto de gastos, se hace una estimación de ingresos y de ahí deriva el resultado primario, sale el financiamiento. Nuestra metodología se va a llamar 'Déficit cero'. Implica que el resultado financiero es cero, por lo que no necesito tomar deuda. Argentina deja de tomar deuda", afirmó. "Se diseña una regla para no violentar el déficit cero, por lo que no vamos a tener déficit fiscal", remarcó.

Milei arrancó su exposición agradeciendo a sus ministros, a los que calificó de "colosos" y destacó que su modelo económico es mencionado en el mundo como "el milagro argentino", en referencia a los elogios realizó días atrás Donald Trump. Luego realizó un repaso de las medidas que tomó desde su llegada a la Casa Rosada, tras la herencia de la gestión de Alberto Fernández. "Era la suma de todos los males, una verdadera papa caliente", sostuvo.

