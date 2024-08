Macri rearma el PRO: reunió a gobernadores y líderes del partido

Mauricio Macri reunió este lunes a gobernadores, intendentes y referentes del PRO para tratar temas de la vida partidaria, coordinar las próximas actividades públicas y repasar asuntos de gestión. Fue el primer encuentro en la sede del PRO desde que preside el partido.

Fueron parte de la partida el propio ex presidente, los gobernadores Nacho Torres, de Chubut, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos (por Zoom); los intendentes Soledad Martínez, de Vicente López, y Guillermo Montenegro, de Mar del Plata; los diputados nacionales Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli; el secretario general del partido, Facundo Pérez Carletti; el ex secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis. En tanto que Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, no pudo estar presente.

“El PRO es un espacio que ayuda desde su identidad a este Gobierno para que le vaya bien”, sostuvo Diego Santilli, diputado nacional y nombre fuerte del PRO en Buenos Aires, al salir de la reunión. Fue la línea narrativa del resto de los participantes, que buscó bajar el tono a las tensiones con Balcarce 50.

