Fabiola Yáñez declara ante el fiscal desde España

La ex primera dama Fabiola Yáñez declarará este martes en la causa de violencia de género contra su ex pareja y ex presidente de la Nación Alberto Fernández. Será por videoconferencia desde Madrid, España, donde reside actualmente y ante el fiscal federal de Comodoro Py Ramiro González, a cargo hoy de la causa judicial.

Yáñez ampliará la presentación que hizo este lunes ante la justicia en la que sostuvo que “el maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones, los golpes eran constantes” de parte de Fernández. El testimonio será clave porque se espera que aporte precisiones, además de las preguntas y los datos que la justicia busque preguntarle sobre el contexto de los hechos que puedan derivar en medidas de prueba para corroborarlos y avanzar hacia una citación a indagatoria del ex presidente.

También porque puede definir el tribunal en el que se investigue lo ocurrido. La causa está actualmente en los tribunales de Comodoro Py porque fue un desprendimiento del expediente de los seguros donde investigan hechos de corrupción durante el gobierno de Fernández. Pero la defensa del ex presidente ya solicitó que la causa por violencia de género pase a la justicia federal de San Isidro, donde tiene jurisdicción la Quinta de Olivos. La declaración definirá el destino de la causa.

Yáñez, junto con su abogada Mariana Gallego, presentaron este lunes el primer escrito del expediente y pidieron ser parte querellante en la causa. “El maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones, los golpes eran constantes”, sostuvo en la presentación.

La ex primera dama también habló de “violencia reproductiva” y ratificó que no recibió ayuda del Ministerio de la Mujer. “Sentí que me estaban tomando el pelo”, expuso Yáñez, que señaló que eso ocurrió durante la gestión de Ayelén Mazzina, la segunda ministra de la mujer del gobierno de Alberto Fernández.

La exprimera dama Fabiola Yáñez afirmó en el escrito que Alberto Fernández la obligó a someterse a un aborto en el inicio de su relación de pareja, en la cual -según su denuncia- hubo episodios de “hostigamiento y violencia”. Indicó que tras el aborto vivieron separados con el expresidente.

Yáñez volvió a hablar de “terrorismo psicológico”, expresión que ya había utilizado cuando hizo la denuncia ante el juez Ercolini.