Julia Mengolini pasó de la militancia ultra feminista a dudar de Fabiola Yáñez

Su giro fue tan espectacular que en las redes sociales no se lo perdonaron: Julia Mengolini, confesa periodista y militante ultra K y aguerrida defensora de la causa feminista, hizo una excepción en el caso de Fabiola Yáñez y los escándalos que involucran a Alberto Fernández, quien fue acusado de violencia de género por su expareja y madre de su hijo de dos años.

En la emisión de su ciclo en Futurock –radio online de la que es copropietaria- Mengolini puso en duda la denuncia de la exprimera dama contra el expresidente de la Nación y generó polémica: muchos no le perdonaron el exhibir un curioso criterio que podría definirse como feminismo selectivo.

"Ojalá que se investigue, pero si seguimos viviendo en una República, se presume la inocencia. Es decir, Fabiola va a tener que probar lo que está diciendo. Yo ya sé que la palabra de Alberto vale muy poco, sobre todo desde la fiesta de Olivos. (...) La palabra de Fabiola, ¿vale? También vale poco", comenzó Mengolini en su editorial.

Tras anunciar que no iba a "ser políticamente correcta ni cuidadosa con este asunto, y voy a decir lo que creo de este asunto", la periodista sentenció: "Cuando nosotras decimos 'yo te creo hermana' es un recurso retórico y político, es un principio general, para decir durante Siglos a las mujeres no nos creyeron, no nos escucharon. Entonces nosotras en principio vamos a escuchar a las mujeres cuando denuncia violencia".

"Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera dice 'a mí me pasó tal cosa', yo le creo. No, yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo", afirmó Mengolini que durante años hizo profesión de fe de la “sororidad”.

El significado del "yo te creo, hermana"

La sororidad es un término que se refiere a la solidaridad y apoyo mutuo entre mujeres, especialmente en el contexto de la lucha contra las desigualdades y violencias de género. Este concepto se ha popularizado dentro del movimiento feminista y busca fomentar una hermandad basada en el respeto, la comprensión y la empatía.

El término proviene del latín “soror”, que significa hermana, y se utiliza para destacar la importancia de la unión y el apoyo entre mujeres. De ahí la frase acuñada por las defensoras de las denunciantes de violencia de género: “Yo te creo, hermana”, como para dar por cierta cualquier denuncia sin la necesidad de la comprobación que ahora Mengolini le exige Yáñez.

"El problema de decir esto es que pareciera que estas tratando de defender a Alberto. Bueno, yo no quiero defender a Alberto. Tampoco quiero ser la feminista perfecta", continuó Mengolini, y aseguró que "a las feministas nos acorralaron en los últimos días desde un lugar de psicopatía insólita".

Haciéndose eco de las críticas por mantener cierto silencio sobre la denuncia de Fabiola contra Fernández, dijo: "A mí me están volviendo loca, sobre todo en Twitter. '¿Dónde están las feministas?'. 'Acá, condenamos la violencia, que se investigue'. Nadie va a salir a defender a Alberto", y remarcó: "Siempre voy a estar defendiendo a las víctimas. Y también, como siempre, defendiendo los principios republicanos de la presunción de inocencia".

Pero la realidad muestra que la “presunción de inocencia” ha dejado de ser una garantía para muchos hombres denunciados por violencia de género o abuso sexual. Así pudo ser el caso de los rugbiers franceses liberados hoy: de no aparecer un mensaje de la supuesta víctima a una amiga, esos deportistas, que ya estaban condenados por la presunción de verdad de la mujer, hubiesen enfrentado una condena que les habría arruinado la vida. Pero se demostró que se trató de una relación sexual consentida.

"Nosotros no nos tenemos que hacer cargo de Alberto Fernández ni de la sobreactuación de la defensa de Fabiola. Ahora esto ya está en manos de un juez. Yo hubiese querido que fuera un juez que no fuera (Julián) Ercolini, que forma parte de toda esta mega operación", lanzó la conductora que –vaya el dato- fue especialmente beneficiada por la pauta publicitaria oficial durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández.

Futurock experimentó un aumento significativo en la pauta oficial del gobierno nacional (el de Alberto) entre septiembre de 2021 y abril de 2022. La radio recibió aproximadamente 14 millones de pesos, lo que representaba entonces un incremento cercano al 200% en comparación con el período anterior.

"Lo que les quiero decir es que no dejemos de desanimar así. Porque nos están psicopateando. Las huestes del psicópata Santiago Caputo tienen todo armado un plan perfecto para destruir al peronismo y al progresismo y al feminismo, como siempre lo quisieron hacer", concluyó su editorial Mengolini.

Las críticas más feroces

A partir de allí, las palabras de la periodista se viralizaron en “X y su nombre se convirtió en Tendencia al igual que la etiqueta "YO TE CREO HERMANA", con fuertes críticas.

Algunos de los comentarios más irónicos fueron:

“Hermana yo te creo… hasta que denuncias a los hombres que forman parte de mi espacio político.”

“Feminista descubre el estado de derecho y la presuncion de inocencia.”

“Son feministas a conveniencia! Cuánta hipocresía! Cómo se lavan las manos!”

“Mirá! Ahora resulta que ella es jueza de los feminismos! Toda esta gente me da mucho asco.”

“Mirá... Ahora resulta que hay que probar y que no es literal. Era hora, triste que esto llega porque le tocaron a los suyos. Más triste que, para la justicia con perspectiva de género, SI sea literal en la mayoría de los casos. ¿Ahora sí las mujeres también mentimos?”

“Yo te creo hasta que me convenga otra cosa.”

“A esto le llamamos ‘recular en chancletas’ básicamente porque le tocaron a su presi.”

“Es bueno que se termine de confirmar que estas feministas nunca lo fueron. Que son selectivas. Aunque eso lo sabemos muy bien por cómo le dieron la espalda a Natacha, pero es tanto el odio que tienen encima que con Fabiola no pudieron contenerlo. Vividoras del estado y fallutas.”