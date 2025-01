La fiscal Pamela Ricci dio detalles sobre distintas denuncias por robos y abusos

La fiscal Pamela Ricci, a cargo de la Fiscalía 4 del Departamento Judicial Junín, estuvo en TeleJunín y dio detalles sobre el agitado enero que se vive en Junín y Región debido a diferentes hechos sucedidos como dos femicidios, robos, denuncias de abuso y el incendio de ayer que dejó un saldo de tres fallecidos (ver páginas 7 y 8).

A propósito de la actividad de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 4, la fiscal Ricci a cargo de la repartición judicial, en el marco de la actividad de ayer, mencionó que estaban trabajando en la investigación de hechos denunciados en los últimos días.

Además, comentó que la segunda semana de enero fue mucho más “movida” que la primera, con hechos que requirieron la presencia en los lugares donde ocurrieron. “La primera semana de enero, venía un poco más relajada, con hechos que tenían que ver más que nada con conflictos vecinales que derivaban en amenazas, cuestiones más bien intrafamiliares, y a ello se suman los accidentes de tránsito que no paran de ocurrir constantemente, porque las personas no tienen un debido cuidado al conducir”, dijo durante la entrevista de ayer al mediodía con TeleJunín.

“Pero a partir de la segunda semana de turno –dijo- sí se presentan hechos con muchísimo más movimiento. En el día de ayer (miércoles) tuvimos un llamado de una mujer mayor de edad que abrió la puerta de su casa pensando que era una vecina pero no, eran dos personas que ingresaron a su domicilio (en calle Derqui) y le robaron una alianza de oro con una pulsera. Lo bueno es que no ejercieron violencia hacia las víctimas. Eso nos mantuvo trabajando para relevamiento de cámaras, búsqueda de testigos”.

“También tuvimos otro hecho que termina siendo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que tiene que ver con una agresión con arma blanca por parte de un joven”, agregó.

Abusos

Respecto a un hecho que causó preocupación, a raíz de la denuncia de abuso sexual por parte de una mujer, pero que luego no se habría podido corroborar, la doctora Ricci explicó: “Es importante destacar que casi en forma paralela ingresaron a la fiscalía tres denuncias sobre abuso sexual. Una de ellas derivó en la agresión a un vecino, intento de atentado contra una residencia, no pudimos obtener elementos objetivos de cargo que nos permitan sostener una acusación. La realiza la cámara Gesell y la misma no arrojó una información que nos permita acusar, lo mismo pasa con el examen médico. Entonces, no podemos mantener a la persona restringida en su libertad ambulatoria cuando no contamos con elementos suficientes”.