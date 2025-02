Alberto negó las acusaciones de violencia

Mientras la Justicia avanza en la causa que investiga las acusaciones de violencia de género en su contra, el ex presidente Alberto Fernández negó haber golpeado a su ex pareja Fabiola Yáñez y esgrimió: “Pasé de ser un tibio a ser un agresor”.

“En mi vida hice algo parecido a eso, quien me conoce sabe. No sé cómo pasó. Son esas cosas que ocurren casi mágicamente por imperio de lo mediático, pero yo pasé de ser un tibio a un agresor. No tengo la menor idea como ocurrió. La verdad es que no tiene nada que ver con mi conducta eso”, se despegó de las acusaciones de violencia.

“Cuando apareció la famosa foto en el teléfono de María Cantero, que yo nunca la vi hasta que apareció publicada, ella no sabía decirme de qué día era la foto”, se defendió el expresidente y agregó: “No hay una amiga de ella que diga que alguna vez Fabiola le habló de este tema. La familia de ella dice que Fabiola nunca le habló de este tema. No hay un médico que haya dicho que alguna vez la atendió. No hay un psicólogo. Hay una pericia psiquiátrica de noviembre del año 2023, que ella se hace y presenta la razón de ser de su malestar psicológico por el problema de los medios, que yo lo creo. Creo que efectivamente le han hecho un daño psicológico enorme”.

Depresión

En ese sentido, Fernández reconoció que durante su relación con Fabiola tuvieron varias idas y vueltas y aseguró que la ex primera dama sufre depresión y tiene problemas de consumo. “Fabiola tiene un problema de salud que yo creo que es determinante en todo esto que estamos viviendo”, sostuvo en ese sentido y completó: “Tiene un problema de alcoholismo que tiene como diferentes etapas, y en una de sus etapas se pone muy violenta, insulta, dice cosas gravísimas y después se pone violenta físicamente. Lo que yo hacía era esquivar eso, pero no era que yo la estaba agarrando”.

“Si uno lee la historia clínica de Ineco, una de las observaciones que hay es que ella, después de tomar, suele caerse en las bañeras. Para despabilarse trata de bañarse, y suele caer en la bañera, y se cayó muchas veces en las bañeras”, se escudó de las acusaciones de ser el responsable de los golpes.