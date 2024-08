Kicillof acusó a Milei por la decisión de llevar la planta de gas a Río Negro

Axel Kicillof salió con los tapones de punta contra el Presidente. Y aseguró que es un “capricho” y una “irresponsabilidad” de Javier Milei la decisión de YPF de construir la planta de gas licuado en Río Negro y no en la ciudad de Bahía Blanca.

“Estamos ante un hecho de enorme gravedad. Una irresponsabilidad del Presidente que está poniendo en riesgo un proyecto en el que estamos trabajando hace 10 años. Nos pueden decir que es por conveniencias técnicas pero, después de todo lo que publica Milei, esta es una decisión política, caprichosa, ideológica y absolutamente arbitraria, por compromiso o por lo que fuera”, expresó Kicillof ayer en conferencia de prensa.

Así se expresó el mandatario provincial después de haber recibido el martes una llamada del CEO de YPF, Horacio Marín, quien le comunicó la decisión de la empresa de inclinarse por Río Negro.

Kicillof destacó de todos modos que la petrolera nacional llevará adelante en Bahía Blanca “dos proyectos con inversiones de 2.200 millones de dólares” en la zona del puerto.

“La localización de la planta de GNL no se definió por la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI: si la empresa entra el RIGI nacional obtiene los beneficios impositivos y jurídicos asociados a la disponibilidad de los recursos y divisas, más allá de que la provincia adhiera o no”.

Y añadió: “Marín me comunicó que la decisión no tenía nada que ver con el RIGI provincial. Dada la gravedad del tema, espero y exijo que ratifique públicamente lo que me expresó en privado”, sostuvo.

Así, el Gobernador buscó salir al cruce de las críticas de la oposición y de sectores del gobierno nacional que sostienen que la elección de Río Negro tuvo que ver con el rechazo de Kicillof de adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones incluido en la ley Bases, duramente cuestionada por la Provincia.

Kicillof señaló que a la gestión de Milei “no le interesa la producción y el trabajo” y que una decisión importante “no puede ser una disputa entre provincias”.

También se refirió a los “insultos” con los que Milei califica a “cualquiera que no esté de acuerdo” con su pensamiento o que lo cuestione: “Yo sería comunista igual que (Horacio Rodríguez) Larreta, (Mauricio) Macri y (Ricardo) López Murphy. No tiene ningún asidero, son raptos, enojos con los que no piensan igual que él”.

“Mi ideología es bien conocida. Soy peronista, creo en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”, concluyó, al tiempo que descartó la posibilidad de iniciar una demanda judicial en busca de que YPF revea su decisión.

El anuncio de la petrolera en el sentido de que la planta de gas licuado se radicará en la localidad rionegrina de Punta Colorada, reavivó la pelea política en tre Kicillof y Milei. De hecho, los dichos del mandatario bonaerense fueron cuestionado desde varias cuentas de la red social X que el propio Presidente se encargó de compartir.

Llamativamente ausente en toda la discusión previa, el PJ bonaerense salió tras conocerse el anuncio de YPF a cuestionar que la planta no se radique en el puerto de Bahía Blanca. “Este capricho de Milei, guiado únicamente por cuestiones ideológicas, tiene como objetivo castigar a la Provincia por no haber acompañado sus ideas y su propuesta en ninguna de las instancias electorales. Esta extorsión forma parte de las peores prácticas de la política”, afirmó en un comunicado.

Desde la vereda de enfrente, gobernadores patagónicos salieron a celebrar la decisión de YPF. En rigor, tanto Alberto Weretilneck (Río Negro) como Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz), jugaron en tándem para presionar y negociar con la Nación que la planta de gas licuado se quedara en su región.

Milei replicó críticas contra el Gobernador en la exTwitter

El presidente Javier Milei, le dio retuit ayer a cuentas afines a los libertarios que criticaban al gobernador Axel Kicillof y elogiaban la decisión de YPF de llevar la planta de Gas Natural Licuado a Río Negro.

En su cuenta X, Milei replicó a Javier Lanari que se refirió a Kicillof.“Expropiaste una petrolera a mano alzada. Militaste en contra de la Ley Bases. Intentaste voltear el RIGI. YPF tomó una gran decisión. Cualquier empresa que defienda su patrimonio lo haría”, escribió.

También retuiteó la cuenta del periodista Macu Mazzuca. “El RIGI le va a cambiar el destino a Río Negro y lo va a lamentar Kicillof y por años la Pcia de Bs As. La ideología y el maltrato de la escuela k de Cristina y Néstor no llevan a buen puerto no petiso”.

Y otro posteo del Presidente fue de la cuenta de Ariel Corbat. “Gracias a Kicillof que gobierna la provincia de Buenos Aires (...) miles de empleos irán a Río Negro”.

También el vocero presidencial, Manuel Adorni, apoyó la decisión de YPF. “Y un día la incompetencia y la ceguera ideológica le hicieron perder a los bonaerenses inversiones por 30.000 millones de dólares. Lo ves o no la ves. Fin”.